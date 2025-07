Asiantuntija: Venäjä helpottui Donald Trumpin ilmoituksesta – lisää aikaa tappaa

Donald Trump ilmoitti maanantaina uudesta aseavusta Ukrainalle ja uhkasi Venäjää toissijaisilla tulleilla, ellei meno Ukrainassa muutu 50 päivässä. Moskovassa saatettiin huokaista helpotuksesta, kirjoittaa arvostetun brittiläisen ajatushautomo Chatham Housen vanhempi Venäjä-asiantuntija Keir Giles.

Vaikka Venäjän tavanomaiset propagandan äänitorvet vaikuttivat pyyhkivän Trumpin ilmoituksella lattiaa kuten aina, mutta luotettavampana mittarina voi pitää sitä, että Moskovan pörssi kääntyi nousuun. Venäläiset odottivat ehkä pahempaa, päättelee Giles.

– Voi olla, että samaan tapaan kuin suurin osa läntisestä maailmasta, myös Moskovassa oli ennakoitu Trumpilta paljon rajumpia ja välittömämpiä toimia. Joten varsinaiset ilmoitukset, jotka olivat pettymys Ukrainalle ja sen tukijoille mutta rohkaisevia Moskovalle, tulivatkin helpotuksena, Giles kirjoittaa.

Toukokuussa Trump antoi Venäjän presidentti Vladimir Putinille kahden viikon määräajan rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Tämä uhkavaatimus ei johtanut mihinkään muuhun kuin siihen, että Putin tarjosi näennäisiä neuvotteluja Istanbulissa. Nyt Trump tarjoaa Putinille jopa kolme kertaa enemmän aikaa.

– Yksi asia, jonka määräaika takaa, on se, että ainakin seuraavien 49 päivän ajan Venäjä jatkaa Ukrainan kaupunkien murskaamista ja pyrkii maksimoimaan ponnistukset kuoleman ja kurjuuden kylvämiseksi viattomien siviilien keskuuteen.

Voimakkain viittaus Trumpin mahdollisesta asennemuutoksesta ei Gilesin mukaan tullut maanantain ilmoitusten yksityiskohdista, vaan siitä, miten Trump niistä puhuu. Aiemmasta Ukrainaa ja Volodymyr Zelenskyita sodasta päättäväisesti syyttänyt Trump on nyt valmis kritisoimaan Putinia ja myöntämään, että Ukrainaa tukevilla Euroopan mailla on pointtinsa. Gilesin mukaan mahdollista, että Trump viimein tajusi, että Venäjä on hyökkääjä, eikä Trumpin Putinia kohtaan osoittama ihailu saa vastakaikua.

– Jos Putinin hypnoottinen ote Trumpista on todella murtunut, se on hyvä uutinen Ukrainalle, Euroopalle ja Yhdysvalloille itselleen. Haasteena on nyt varmistaa, että Trump pysyy vakuuttuneena siitä, että tämä on hyvä uutinen myös hänelle itselleen.