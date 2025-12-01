Asiantuntija varoittaa: viaton tieto tänään voi huomenna olla ase

Yksityisyydensuoja ei tarkoita vain salattavia tietoja, vaan se on perusoikeutemme, joka suojaa ajattelunvapautta, mielipiteen muodostusta ja ihmisarvoa. Jos se katoaa, katoaa jotain olennaista siitä, mitä vapaus tarkoittaa. Näin pohtii pitkän linjan tietoturva-asiantuntija Jarmo Laakso 3NFocus-tietoturvayhtiöstä.

-Tietosuoja on vapautta, Laakso tiivistää tarkoittaen, että tietosuojassa ei ole kyse vähemmästä kuin itsemääräämisoikeuden ja henkisen vapauden edellytyksistä.

Laakso muistuttaa, että jaamme itsestämme enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin ja usein ilman, että tiedostamme tai tiedämme sen.

– Jokainen haku, klikkaus, viesti ja sijainti tallentuu jonnekin. Kasvojentunnistus yleistyy kaduilla, sovellukset seuraavat liikkeitämme ja tietovuodot paljastavat arkaluontoisia tietoja jopa miljoonista ihmisistä.

– Vaarallisinta on kuitenkin tottumus, Laakso sanoo tiedotteessa.

– Hyväksymme pitkät käyttöehdot lukematta niitä. Vaihdamme yksityisyyttä noin vain ajattelematta mukavuuteen eli ilmaisiin palveluihin, henkilökohtaisiin suosituksiin ja sujuvampaan arkeen.

Laakso korostaa, että kehityksellä on valtava yhteiskunnallinen merkitys kaikkialla maailmassa, kun ”pala palalta luovutamme itsemääräämisoikeuttamme pois ilman, että edes tiedämme minne sen luovutamme”.

– Meidän on ymmärrettävä, että koko ajan kertyvä tieto ei katoa mihinkään samalla, kun se voi päätyä myös vääriin käsiin, sitä voidaan käyttää manipulointiin ja se voi seurata meitä vuosikymmeniä. Tänään viaton tieto voi huomenna olla ase, ja tekoälyn yleistyvä käyttö kiihdyttää kehitystä.