Asiantuntija varoittaa: Kiina valmistautuu sotaan 2027

Kiina valmistautuu sotaan vuoteen 2027 mennessä. Näin varoittaa Strategic Analysis Australia -ajatushautomon johtaja Peter Jennings Sky News Australian haastattelussa. Kiinan kommunistinen puolue on hänen mukaansa valmistellut suunnitelman koko Tyynenmeren alueen varalle.

Välittömin turvallisuusuhka liittyy Jenningsin mukaan Kiinan haluun vallata Taiwanin saari. Kiinan sotilaallinen voimankäyttö todennäköisesti horjuttaisi koko Tyynenmeren aluetta.

– Monet – minä mukaan lukien – sanoisivat, että (hyökkäys) on todennäköinen hyvin lyhyellä aikavälillä. (Kiinan presidentti) Xi Jinping kehottaa säännöllisesti armeijaansa olemaan valmiina sotaan vuoteen 2027 mennessä, Jennings sanoo.

– En usko, että tälle voi asettaa tarkkaa päivämäärää, mutta konfliktin riski – käytännössä tästä hetkestä seuraavan Xi Jinpingin toimikauden loppuun Kiinan ylimpänä johtajana – on mielestäni kriittisin ajanjakso.

Kiina harjoittelee kiihtyvällä tahdilla Taiwanin valtaamista erilaisilla simuloiduilla skenaarioilla. Jenningsin mukaan Taiwanin mahdollinen maihinnousu sisältäisi todennäköisesti satamien ja rahtireittien haltuunoton.

– Ongelma on siinä, ettei se rajoittuisi Taiwaniin. Se painuisi etelään Filippiineille ja pohjoiseen Japaniin.

Jennings painottaa, ettei Australiakaan voi tuudittautua sivustakatsojan rooliin. Kiinan valtahalut ulottuisivat nimittäin ennen pitkää myös sen lähipiiriin.

– Kiinalla on kokonaisvaltainen suunnitelma. Taiwan on osa sitä, mutta laajempi tavoite on nousta tämän maailmanosan hallitsevaksi sotilaalliseksi toimijaksi – emmekä me voi myötäillä itseämme ulos tästä tilanteesta..

Puolustusasiantuntija kehottaakin Australiaa varustautumaan ripeästi.

– Meidän on todella päästävä liikkeelle nopeasti, jos aiomme rakentaa pelotetta – eli yrittää vakuuttaa Kiina siitä, että tämä ei ole oikea toimintatapa ja että sotilaallista toimintaa tulisi välttää kaikin keinoin.