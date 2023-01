Asiantuntija varoittaa harhaluulosta: Hyökkääjän ammukset eivät ole lopussa

CNA-ajatuspajan tutkija Michael Kofman kehottaa suhtautumaan varauksella viime aikoina mediassa esiintyneisiin arvioihin, joiden mukaan Venäjän asevoimat olisi kärsimässä akuutista ammuspulasta.

Yhdysvalloissa ja Ukrainassa on arvioitu Venäjän tykistötulen vähentyneen viime kesään verrattuna paikoin jopa 75 prosenttia. Kofmanin mukaan on kuitenkin epäselvää, johtuuko ilmiö hetkellisistä huoltovaikeuksista vai ammusvarastojen ehtymisestä.

– Käsitykseni on, että Venäjä on onnistunut sopeutumaan logistiikan häiriöihin luultua tehokkaammin, mutta ammusvarastojen tyhjenemistä on silti syytä seurata vuoden 2023 aikana, tutkija tviittaa.

Tykistötulen vähenemisen taustalla voi olla rintamalinjan lyheneminen viime kevääseen verrattuna ja taisteluiden suhteellinen rauhoittuminen talvikauden aikana.

– Jos Venäjän logistiikka olisi niin heikolla tolalla, niin miten he olisivat voineet käyttää kesällä 40 000 tykistökranaattia päivässä (tai 60 000 vähemmän realististen arvioiden mukaan), Michael Kofman kysyy.

Rintamalinjalla on tällä hetkellä huomattavasti aiempaa enemmän venäläissotilaita viime syksyn liikekannallepanon seurauksena. Kofman kehottaa seuraamaan, kuinka hyvin uusien joukkojen huoltoyhteyksiä pystytään ylläpitämään.

– On kuitenkin totta, että Venäjän tykistötulen on havaittu vähentyneen. Vaikka he sopeutuivat melko myöhään HIMARS-raketinheitinten saavuttua kesäkuussa, niin toimenpiteitä lopulta tehtiin, Kofman toteaa.

Nykyisillä käyttömäärillä on todennäköistä, että ammuksia joudutaan jossain vaiheessa säännöstelemään.

– Tämä tarkoittaisi, että Venäjä pystyy tekemään hyökkäysoperaatioita, mutta niiden mittakaava olisi huomattavasti oletettua pienempi ajan kuluessa, Kofman sanoo.

Where I differ is on the proposition that disruption is being conflated with depletion. They can both be relevant, and Russian artillery use rate relative to available stocks + production rate is the more significant overall in my view. 8/ https://t.co/d4DwvfaKK7

— Michael Kofman (@KofmanMichael) January 15, 2023