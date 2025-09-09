Asiantuntija varoittaa: Älä koskaan kytke uunia tai jääkaappia jatkojohtoon

Noin neljännes (25,6 %) Samsungin vuoden 2024 lopulla teettämään kyselyyn vastanneista ei tiedä, että kodinkonetta ei saisi yhdistää pysyvästi jatkojohtoon.

Kodinkoneen, kuten uunin tai jääkaapin, yhdistäminen jatkojohtoon pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Epäselvissä tilanteissa onkin suositeltavaa tarkistaa, että kodinkone on kytketty suoraan pistorasiaan, ja että laitteet sekä niiden johdot ovat ehjät.

– Nykyaikaiset kodinkoneet on suunniteltu turvalliseen käyttöön. Kodinkoneet ovat suojaeristettyjä sähkölaitteita, jolloin viallisenkaan laitteen ei pitäisi aiheuttaa käyttäjälle tahatonta sähköiskua. Tästä huolimatta viallinen laite tulee kuitenkin poistaa välittömästi käytöstä muun muassa paloturvallisuusriskin vuoksi, sanoo Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom.

Sulje pesukoneiden hanat ja irrota turhat sähkölaitteet

Kodin jäädessä pidemmäksi aikaa tyhjilleen on hyvä irrottaa turhat sähkölaitteet pistorasiasta.

Jääkaapin ja pakastimen kaltaiset kriittiset laitteet voi luonnollisesti jättää päälle, mutta tällöin kannattaa varmistaa, että vuotokaukalo on tukevasti paikallaan. Kylmälaitteiden takaa kannattaa myös pyyhkiä pölyt paloturvallisuusriskin minimoimiseksi.

Pyykinpesukoneen ja astianpesukoneen hanat on suositeltavaa pitää suljettuna aina, kun laitteet eivät ole käytössä – ja erityisen tärkeää hanojen sulkeminen on pitkien poissaolojen aikana. Mikäli vesivahinko pääsee syntymään ja laitteen vesiliitännän hana on ollut auki, vakuutusyhtiö saattaa kokonaistilanteesta riippuen evätä korvauksia.

– Astian- ja pyykinpesukonetta ei tulisi jättää päälle valvomatta edes lyhyen poissaolon tai nukkumisen ajaksi. Vesivahingon sattuessa nopea reagointi on tärkeää, jotta voidaan välttyä suurilta vaurioilta, Engblom muistuttaa.

Myös no frost -pakastin on hyödyllistä sulattaa

Samsungin kyselyn mukaan 38,8 prosentilla suomalaisista on kotitaloudessaan niin kutsuttu no frost -pakastin, joka sulattaa pakastimen sisälle muodostuvan jään automaattisesti. Tällaisen pakastimen omistavista lähes 55 prosenttia ei koskaan sulata pakastintaan manuaalisesti virtoja pois kytkemällä.

– Vaikka modernit pakastimet pitävät erittäin tehokkaasti jään poissa, laitteen täysi sulkeminen on silti kannattavaa siivouksen vuoksi. Jääkaapin tavoin myös pakastin on hyödyllistä pyyhkiä sisältä puhtaaksi silloin tällöin, ja tämä onnistuu parhaiten pakastimen ollessa huoneenlämpöinen, Engblom vinkkaa.

Kyselyn toteutti Syno International Omnibus-tutkimuksena 12.–17. joulukuuta 2024. Kyselyyn vastasi verkossa tuhat vähintään 18-vuotiasta suomalaista. Otos on väestöä demografisesti edustava.