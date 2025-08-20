Asiantuntija tyrmää Venäjä–Ukraina-tapaamisen: Päättyisi huutomyrskyyn

Tunnettu pitkän linjan Venäjä-asiantuntija Edward Walker suhtautuu pessimistisesti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamisen toteutumiseen.

Putinin kerrottaan suostuneen tapaamiseen puhelussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa. Tapaamisen valmisteluiden sanotaan olevan vauhdissa Venäjällä ja Ukrainassa.

– Trump selvästikin ajattelee, että sotivien valtioiden johtajien kahdenväliset tapaamiset ovat tyypillinen tapa solmia rauhansopimuksia. En keksi yhtäkään vastaavaa tapausta nykyaikana, Kalifornian maineikkaan Berkeleyn yliopiston Neuvostoliiton ja sen jälkeisen ajan tutkimusohjelman johtajana aiemmin toiminut apulaisprofessori Walker toteaa Blueskyssä.

Hänen mukaansa on vaikea kuvitella, että tapaaminen onnistuisi.

– Kuvitelkaa, millainen kalabaliikki ja kaaos siitä syntyisi, jos Zelenskyi ja Putin todella tapaisivat ennen (rauhan-) sopimuksen syntymistä.

Putin on sanonut toistuvasti, että tällainen tapaaminen on mahdollinen vain, jos se on pohjustettu hyvin.

Arvostetun venäläistutkija Tatjana Stanovajan mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Zelenskyin pitäisi hyväksyä Venäjän ehdot sodan päättämiselle. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.