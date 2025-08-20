Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Valkoisen talon mukaan Volodymyr Zelenskyin ja Vladimir Putinin tapaaminen on suunnitteilla seuraavaksi. AFP / LEHTIKUVA / MANDEL NGAN

Asiantuntija tyrmää Venäjä–Ukraina-tapaamisen: Päättyisi huutomyrskyyn

Edward Walkerin mukaan sotivien valtioiden johtajien kahdenväliset tapaamiset ovat harvinaisia.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tunnettu pitkän linjan Venäjä-asiantuntija Edward Walker suhtautuu pessimistisesti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamisen toteutumiseen.

Putinin kerrottaan suostuneen tapaamiseen puhelussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa. Tapaamisen valmisteluiden sanotaan olevan vauhdissa Venäjällä ja Ukrainassa.

– Trump selvästikin ajattelee, että sotivien valtioiden johtajien kahdenväliset tapaamiset ovat tyypillinen tapa solmia rauhansopimuksia. En keksi yhtäkään vastaavaa tapausta nykyaikana, Kalifornian maineikkaan Berkeleyn yliopiston Neuvostoliiton ja sen jälkeisen ajan tutkimusohjelman johtajana aiemmin toiminut apulaisprofessori Walker toteaa Blueskyssä.

Hänen mukaansa on vaikea kuvitella, että tapaaminen onnistuisi.

– Kuvitelkaa, millainen kalabaliikki ja kaaos siitä syntyisi, jos Zelenskyi ja Putin todella tapaisivat ennen (rauhan-) sopimuksen syntymistä.

Putin on sanonut toistuvasti, että tällainen tapaaminen on mahdollinen vain, jos se on pohjustettu hyvin.

Arvostetun venäläistutkija Tatjana Stanovajan mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Zelenskyin pitäisi hyväksyä Venäjän ehdot sodan päättämiselle. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Trump obv thinks face-to-face meetings between leaders of warring states is how peace treaties are typically hammered out. Can’t think of a single case of that in modern times. Imagine the shit show if Ze and Putin actually meet before an agreement is reached. Even a signing meeting is hard to see.

Edward Walker (@gnuggat.bsky.social) 2025-08-20T12:16:23.039Z

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)