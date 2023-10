Asiantuntija tyrmää teorian kaasuputkesta: Se ei ollut ankkuri

Norjalainen merisodankäynnin asiantuntija ei usko, että Balticconnector-kaasuputken vaurioiden takana ovat troolarin toiminta tai jonkin muun aluksen vetämä ankkuri.

Norjan laivastoakatemia tutkija Ina Holst-Pedersen Kvam kommentoi asiaa X-palvelun ketjussaan. Hänen mukaansa kumpikaan vaihtoehdoista ei kykenisi aiheuttamaan tähän mennessä raportoidun kaltaisia vaurioita kaasuputkeen.

Teoriaa ankkurista on jo kyseenalaistanut muun muassa kokoomuksen kansanedustaja ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Virallisten suomalaisten ja virolaisten tietojen mukaan putkea on vaurioitettu vain toiselta puolelta. Viranomaiset ovat puhuneet ”mekaanisesti” aiheutetusta vauriosta. Räjäytyksestä ei siis ilmeisesti olisi kyse.

– Se ei välttämättä vaikuttaisi ankkurilta, mutta mekaaninen voima ei poissulje sitä, putken vahingoittamista tutkivan KRP:n yleisjohtaja, rikoskomisario Risto Lohi muotoili tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Ankkuriteoriaa on kaikesta huolimatta pidetty runsaasti esillä niin suomalaisissa kuin ulkomaisissakin lähteissä.

Ina Holst-Pedersen Kvam ei pidä yllättävänä, ettei tapauksesta ole juuri seismistä dataa. Hän muistuttaa, että Balticconnector putki on peitetty valtaosalta pituuttaan osin merenpohjaan.

– Sää on jopa voinut ”vaimentaa” mahdollisten pienten [räjähde-] latausten käytöstä aiheutuvia värinöitä, tutkija arvioi.

– Vaikka räjähteiden käyttö Nord Streamin tapaan on tässä vaiheessa spekulaatiota, vaikuttaisi viranomaisten käyttämä ilmaus ”mekaanisesti aiheutetusta” vauriosta sulkevan syinä pois tavallisen meritoiminnan kuten sähläävät troolarit tai irronneet ankkurit, hän jatkaa.

Norjalaisasiantuntija nostaa myös esiin julkisuudessa vähälle huomiolle jääneen seikan. Hänen mukaansa tämäntyyppisen toiminnassa olevan kaasuputken vaurioittaminen on varsin riskialtista riippumatta siitä, mitä metodeja siihen käytetään.

– Tässä tapauksessa on kyse merkittävästä eskalaatiosta verrattuna [iskujen aikaan] suljettuun Nord Streamiin.

Hän on jakanut esimerkkinä alta löytyvän kuvan ja linkin CNN:n uutiseen tuleen syttyneestä rikkoutuneen putken kaasuvuodosta Meksikonlahdella heinäkuussa 2021. Vuoto näkyi pinnalla suurena liekehtivänä alueena.

Kremliltä ei Ina Holst-Pedersen Kvamin mukaan puutu kykyjä suorittaa tällaisia sabotaasioperaatioita niin, että teot voidaan pitää kiistettävinä ja sellaisina, ettei syyllistä kyetä osoittamaan. Merenpohjaan liittyvä sodankäynti on ollut jo pitkään tärkeä osa Venäjän sotilasstrategiaa.

Tutkija muistuttaa, että muun muassa Kaliningradista ja Pietarista käsin operoi useita Venäjän sotilastiedustelu GRU:n ja salamyhkäisen Venäjän asevoimien syvänmeren tutkimuksen laitos GUGI:n yksiköitä. Pietari toimii myös eräänä Venäjän vedenalaisen teknologian kehityksen keskuksista. Siellä valmistetaan muun muassa miehittämättömiä vedenalaisia laitteita ja sukellusrobotteja. Monia niistä voidaan asiantuntijan mukaan operoida niin, ettei niiden lähettämistä tehtävään kyetä havaitsemaan maista.

Ina Holst-Pedersen Kvam korostaa, että mahdollisuuksia siihen, miten putki sabotoitiin, on siis runsaasti. Yksi syy tekoon on kuitenkin hänestä varsin selvä.

– Moskovan halu osoittaa uskottavaa ja jatkuvaa uhkaa kriittiselle infrastruktuurille Ukrainan rajojen ulkopuolella on ollut hyvin selvää jo viime vuoden syyskuusta lähtien.

Silloin tuhottiin Nord Stream -putket. Vuotopaikkojen lähellä havaittiin ennen iskuja useita epäilyttävästi toimineita Venäjän aluksia.

– Monet palapelin palaset eivät kuitenkaan ole aivan niin selkeitä. Miksi Moskova haluaisi nyt tässä tapauksessa [Balticconnector] kiinnittää Naton huomion niin lähelle omaa aluettaan ja ottaa riskin ympäristökatastrofista tai pahemmasta juuri sillä lahdella, joka johtaa strategisesti tärkeään satamaan, jonne Venäjän pääsy on jo valmiiksi rajoittunutta?

As opposed to submarine communication and electricity cables, which are smaller in size and of more fragile composition, undersea pipelines are naturally constructed with more solid structures to enable safe and stable flows of petroleum offshore.

For reference, this is what happens when gas ignites on the ocean surface. Here, an unintended gas leak in the Gulf of Mexico was ignited by electrical shocks from a surrounding storm. https://t.co/9ujCbyqF0y pic.twitter.com/1TiyxameY8

