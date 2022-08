Asiantuntija: Sodan hävinneelle Vladimir Putinille ei pidä antaa periksi

Venäjä on hävinnyt Ukrainan sodan, toteaa pitkän linjan Venäjä-asiantuntija, ruotsalainen Anders Åslund. Hän uskoo lisäksi venäläisten sotilaiden vielä kääntyvän johtajiaan vastaan. Ekonomisti Åslund on työskennellyt muun muassa Boris Jeltsinin talouspoliittisena neuvonantajana 1990-luvulla.

Åslund jakoi lauantaina Twitterissä johtopäätöksensä nyt puoli vuotta kestäneestä Venäjän hyökkäyssodasta. Venäjä on sodan häviäjä, mutta Vladimir Putin ei vielä osaa selittää ”nöyryytystään”, Åslund kirjoittaa.

Samalla Åslund muistuttaa, että Ukraina ei ole vielä onnistunut valloittamaan takaisin Venäjän miehittämiä alueita. Toisaalta Åslund pitää mahdollisena sotahistorioitsija Max Bootin arviota, jonka mukaan ukrainalaisjoukot saattavat näännytystaistelulla pakottaa venäläiset vetäytymään.

Itse Åslund uskoo toisenlaiseen skenaarioon.

– Minusta venäläisten 1917 vaikuttaa todennäköisemmältä: Sotilaat ampuvat julmat upseerinsa, hän kirjoittaa.

Lännen on jatkettavan Ukrainan aseistamista, Åslund vaatii.

– Putinilla on kaikki syy tarjota myönnytyksiä, ja siihen länsi ei saa suostua. Lännen on vaadittava venäläisiä poistumaan kokonaan Ukrainasta.

Venäjä ei tule missään tapauksessa turvautumaan ydinaseisiin, sillä tämä merkitsisi käytännössä itsemurhaa Putinille, asiantuntija uskoo.

– Ukraina taistelee meidän kaikkien puolesta, Åslund päättää ketjunsa.

3. Ukraine has not recovered the 20% of its land that Russia seized. As @MaxBoot suggests, it might benefit from just wearing the Russians out and persuade them to go home.

4. To me, the Russian version of 1917 appears more likely: The Russian soldiers shoot their cruel officers.

— Anders Åslund (@anders_aslund) August 20, 2022