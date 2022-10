Asiantuntija Saksan presidentin Venäjä-puheesta: Tärkeä, mutta myöhässä

Saksan linja Ukrainan sodan aikana on herättänyt ajoittaista keskustelua ja kritiikkiä. Saksa on tuominnut Venäjän hyökkäyksen jyrkästi, seissyt lännen asettamien pakotteiden takana ja toimittanut aseita Ukrainalle. Liittokansleri Olaf Scholzia on kuitenkin arvosteltua liiasta jahkailusta asetoimitusten suhteen, ja osa keskusteluun osallistuneista on myös vaatinut tilintekoa maan perinteiseen, taloussuhteisiin ja energiaan nojautuvaan Venäjä-suhteeseen.

Perjantaina Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier piti kuitenkin selkeäsanaisen turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän puheen, jota muun muassa German Marshall Fund of the United States-tutkimuslaitoksen Thomas Kleine-Brockhoff luonnehtii merkittäväksi. Ulkopolitiikan asiantuntija Kleine-Brockhoff on Steinmeierin edeltäjän, presidenttinä vuosina 2012-2017 toimineen Joachim Gauckin ex-neuvonantaja.

Kleine-Brockhoffin mukaan presidentti Steinmeier kuuluu niihin harvoihin saksalaisiin huippupoliitikkoihin, jotka avoimesti myöntävät hyvien aikojen olevan nyt ohi ja kehottavat kansalaisia varautumaan vaikeuksiin. Presidentin puhe oli välttämätön, tutkija sanoo, koska saksalaisten on ymmärrettävä, että hetki, jolloin valtio ei enää pysty tukemaan talousvaikeuksien kanssa painivia, on lähellä.

Steinmeier puhui ”uhrausten” merkityksestä.

Puheessaan Steinmeier tuomitsi Venäjän ”imperialismin”, ja torjui kriitikin, jonka mukaan Saksa ei ole tehnyt riittävästi diplomaattisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Saksa ei voi hyväksyä ratkaisua, joka tunnustaisi Venäjän itseensä laittomasti liittämät alueet, Steinmeier linjasi.

Vaikka Steinmerin puhe olikin sisällöltään monin osin hyvä ja tärkeä, Kleine-Brockhoffin kirjoittaa Twitterissä, pidettiin se aivan liian myöhään. Presidentti puhui kahdeksan kuukautta sodan syttymisen jälkeen, mikä antaa kuvan pikemminkin varovaisuudesta kuin vahvuudesta, hän sanoo.

Lisäksi puhe sisälsi tutkijan mukaan liian vähän konkretiaa siitä, miten Saksan teollisuutta ja elinkeinoelämä olisi uudistettava uudessa kansainvälisessä tilanteessa.

Kleine-Brockhoffin arvioi Saksan menettäneen epäonnistuneen Venäjä-linjansa takia uskottavuutta Euroopan Unionin sisällä. Miten Saksa voi toimia johtajana EU:ssa, jos sillä ei ole seuraajia, hän kysyy. Itsekritiikin puute on yksi puheen ongelmista, Kleine-Brockhoffin kirjoittaa.

– Steinmeierin puhe edustaa loistavasti Saksan nykyistä asemaa: ensimmäiset varovaiset askeleet kohti uuteen maailmaan sopeutumista on otettu, mutta laajempi näkemys kansainvälisestä muutoksesta ja sen merkityksestä Saksalle puuttuu vielä, hän päättää.

2/ Steinmeier does what🇩🇪 leading politicians (exception: Robert Habeck) have avoided doing so far: saying out loud that the tailwinds which🇩🇪has felt since 1990 have been replaced by headwinds. The times of the peace dividend are over. Every citizen will feel it. — Thomas Kleine-Brockhoff (@KleineBrockhoff) October 29, 2022

4/ Steinmeier does not mince words about Putin’s “imperial obsession”. Germans needed to hear from their head of state that the world is in "a phase of confrontation” – and that🇩🇪cannot wean itself out of it. His support for the investment program for the Armed Forces is strong. — Thomas Kleine-Brockhoff (@KleineBrockhoff) October 29, 2022

6/ What could possibly be wrong with such a strong performance? First, timing. What took Steinmeier so long? Had he followed up on Scholz’ “Zeitenwende” speech to provide context, he would have made a mark. 8 months later, the speech represents caution rather than strength. — Thomas Kleine-Brockhoff (@KleineBrockhoff) October 29, 2022

8/ Third, little agenda for change. That🇩🇪 needs a new economic model, is – in Steinmeier’s thinking – limited to changes that climate change imposes. No agenda for innovation, nothing on exports, nothing on energy intensive industries. Instead: redistribution and social justice — Thomas Kleine-Brockhoff (@KleineBrockhoff) October 29, 2022

10/ Fifth, no self-critique. Steinmeier acknowledges his own role in leading into a foreign policy mega-crash only indirectly. And only in the form of disappointed hopes, not errant assessments. No demand for larger reassessments and investigations into spying and corruption. — Thomas Kleine-Brockhoff (@KleineBrockhoff) October 29, 2022

12/ Seventh, incoherence on 🇨🇳. He remarks on 🇨🇳 dark role in the “phase of confrontation”. But no mention of systemic competition. No analysis what the 🇨🇳🇷🇺partnership means for democracies. Instead, a warning against a new block confrontation. What is it, Mr. President? — Thomas Kleine-Brockhoff (@KleineBrockhoff) October 29, 2022