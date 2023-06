Asiantuntija ruuhkista HU:lle: Yksi pääsyyllinen

Valtakunnalisesti tärkeä Kehä III on tullut tunnetuksi myös ajoittain hankalista ruuhkistaan. Asiantuntijan mukaan ruuhkautumiselle on olemassa yksi pääsyy. Ratkaisuja on kuitenkin olemassa kovin vähän. Asiasta kertoo Helsingin Uutiset.

– Kehä III:n ongelmana ovat liian lyhyet liittymävälit, Uudenmaan ely-keskuksen projektipäällikkö Jaakko Kuha toteaa.

Kehä III:n rooli on nykyään erittäin merkittävä. Tiellä kulkee paljon Suomen taloudelle tärkeää raskasta liikennettä. Tätä ei osattu ottaa huomioon tietä suunniteltaessa.

Ratkaisuja hankalaan tilanteeseen on vain vähän. Jo olemassa olevia liittymiä ei voida poistaa, sillä Kehä III:n ympäristö on rakennettu tiiviisti. Ely-keskuksessa on kuitenkin parhaillaan käynnissä Kehä III:n kehittämisselvitys.