Asiantuntija povaa Ukrainaan veristä vastahyökkäystä

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan pitää todennäköisenä, että Ukrainan vastahyökkäykset lisääntyvät tulevien viikkojen aikana. Hänen mukaansa laajoja vastahyökkäyksiä on odotettavissa etenkin maan eteläosissa.

– Miksi etelässä? Ensinnäkin alue on merkittävä Ukrainan taloudelle ja siellä sijaitsevat monet keskeiset satamat, Ryan kirjoittaa Twitterissä.

Toinen syy on Ryanin mukaan se, että venäläiset pyrkivät liittämään Ukrainalta miehitettyjä alueita itseensä.

– Ukrainan presidentti (Volodymyr Zelenskyi) ja hallitus haluavat estää tämän. Ukrainan presidentti on myös luvannut valloittaa etelän takaisin.

Ryanin mukaan parin viime kuukauden aikana Ukraina on hyökännyt Venäjän joukkoja vastaan etelässä.

– Tämä on tärkeää varsinkin, jos tähän mennessä takaisin vallattuja aluetta tarkastellaan Venäjän logistiikan leikkaamisen ja myöhempien hyökkäysten aloittamisen näkökulmasta.

Ennen vastahyökkäystä Ukrainan joukot valmistelevat Ryanin mukaan erilaisia vastatoimia operaation onnistumiseksi. Niihin lukeutuvat esimerkiksi tiedustelutietojen kerääminen, varastointi, yksiköiden kokoaminen ja uusien joukkojen kouluttaminen.

Osana Ukrainan sodankäyntiä on pyrkimys vaikuttaa myös venäläisten ajatteluun.

– Venäläiset komentajat joutuvat petosoperaatioiden kohteiksi. Venäläiset sotilaat ja yksiköt ovat psykologisten operaatioiden kohteena heidän moraalinsa ja yhteenkuuluvuuden heikentämiseksi, Ryan kirjoittaa.

Jotta Ukrainan vastahyökkäys onnistuu, se vaatii Ryanin mukaan venäläisten lyömistä lähitaisteluissa

– Heidän (ukrainalaisten) täytyy taistella useiden venäläisten puolustuslinjojen läpi, kestää tykistötulta, tuhota vihollisen taisteluajoneuvoja ja tykistöä. Ja tappaa mahdollisimman monta venäläistä sotilasta.

Hän myös korostaa, että hyökkäysoperaatioiden toteuttaminen on paljon vaikeampaa kuin puolustusoperaatioiden.

– Tuleva hyökkäys etelään tulee olemaan verinen. Venäläiset ovat hyvin selkeästi ilmaisseet aikeestaan pitää miehittämänsä alue. Mutta kuten ukrainalaiset ovat osoittaneet koko sodan ajan, he voivat taistella venäläisiä vastaan.

Ryanin mukaan lännen tuella, fiksulla suunnittelulla ja tehokkaalla toteutumisella sekä sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin takaavat sen, että Ukraina lopulta pystyy ottamaan vallatut alueet takaisin.

At some point in the new few weeks, it is likely we will see increasing counter attacks – potentially a large counter offensive – in the south of #Ukraine. This thread looks at the rationale, and some issues that planners will be considering. 1/24 🧵 pic.twitter.com/JFsvz8Se0w

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) July 22, 2022