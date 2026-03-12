Asiantuntija oppositiolle: Suomi ollut Venäjän ydinaseiden kohde jo pitkään

Europarlamentaarikko ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./EPP) kommentoi X-palvelussa ydinenergialain kokonaisuudistusta ja siihen liittyvää julkisuudessa käytävää ydinasekiistaa.

– Venäjä ei kohdista ydinaseitaan maihin sen mukaan, onko niillä lakiperustainen ydinasekielto. Se kohdistuu maihin, joilla sotilaallista voimaa. Suomi on ollut sellainen jo pitkään.

Etenkin vasemmistoliitto, SDP ja vihreät ovat vastustaneet muutoksia. Aaltola ihmettelee oppositiopuolueiden ulostuloja:

– Argumentti, että lakimuutos tuo meidät (Venäjän ydinaseiden) kohteeksi, sekoittaa nostalgisen harhaluulon strategiaan, Aaltola toteaa.

Hallitus antoi tänään torstaina eduskunnalle ydinenergialain kokonaisuudistuksen. Lakiesitys sisältää pykälän, jossa ydinräjähteiden maahantuonti, valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty.

Hallitus haluaa purkaa kyseiset rajoitteet Suomen sotilaallisen puolustuksen mahdollistamiseksi osana liittokuntaa sekä Naton pelotteen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Hallitus on korostanut, ettei Suomi tavoittele maaperälleen ydinaseita.

Ydinräjähteitä koskeva pykälä säilyy toistaiseksi ennallaan eduskunnalle annetussa esityksessä. Asiaan liittyvät mahdolliset muutokset ratkaistaan puolustusministeriön valmisteleman esityksen yhteydessä.

Eräs kommentoija toteaa X-ketjussa, että ”voisin kuvitella, ettei ydinasevaltio halua iskeä ydinaseilla alueelle, josta vaikutus ulottuu suoraan sen toiseksi suurimpaan kaupunkiin (Pietariin)”.

Aaltolan mukaan juuri siksi Suomen on oltava Naton ydinpelotteen piirissä, jotta tuo kynnys pysyy korkeana osaltamme.

– Taktisilla ydinaseilla vaikutusalue on rajattu. Pietari ei riskissä, jos isku kohdistuu esim. Suomen etelärannikolle. Venäjällä on tähän tarkoitukseen suunniteltuja järjestelmiä.