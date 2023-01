Asiantuntija: Nämä ovat energiansäästön myytit

Sähkönkulutuksen vähentämiseen liittyy paljon yleisiä myyttejä ja harhaluuloja. Nyt Ruotsin energiavirasto kumoaa Dagens Nyheterin artikkelissa tavallisia energian säästämisen virhekäsityksiä.

Virasto korostaa, että pienetkin toimet energian säästämiseksi ovat merkittäviä, kuten huonelämpötilan laskeminen ja valojen sammuttaminen huoneesta poistuttaessa. Toisaalta energiavirasto ei suosittele säätämään jääkapin lämpötilaa yli suosittelun rajan.

Käsitys siitä, että jääkapin lämpötilan nostaminen olisi energiankulutuksen osalta kannattavaa, on siis myytti. Ruotsissa energiavirasto suosittelee pitämään jääkapin lämpötilan neljässä asteessa.

– Ei ole hyvä ajatus nostaa lämpötilaa tämän korkeammalle, koska silloin ruoka säilyy huonommin ja ruokahävikki uhkaa lisääntyä. Ruoan säilytyksestä on otettava kaikki irti, jos ruoka ei säily ei jääkaappi toteuta tehtäväänsä. Sähköä on käytettävä siellä missä siitä on eniten hyötyä, sanoo energiaviraston projektipäällikkö Helena Holm.

Veden lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa, joten veden säästäminen suihkun yhteydessä on tehokas tapa pienentää energiankulutusta. Vettä säästäviin suihkupäihin liittyy Holmin mukaan kuitenkin yleinen harhaluulo. Ihmiset uskovat, että suihkujen paine on heikko.

– Ihmiset uskovat, että sähkön säästämiseksi suihkun pitää olla pientä kärsimystä. Mutta nykyään on olemassa suihkuja, jossa mukaan sekoittuu hieman ilmaa, jotta toiminto tuntuisi hyvältä.

Myös energiatehokkaat Led-lamput kannattaa vastoin yleistä käsitystä sammuttaa silloin kun ne eivät ole käytössä, Holm sanoo. Jokaisella säästetyllä kilowattitunnilla on merkitystä, hän korostaa.