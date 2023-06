Asiantuntija listaa: Vastaisku lähes valmiina, enää puuttuvat lennokkiparvet

Yhdysvaltain puolustusministeriössä työskennellyt sotilasteknologian asiantuntija Trent Telenko on listannut pitkässä Twitter-ketjussaan tekijöitä, jotka kielivät Ukrainan kauan odotetun vastahyökkäyksen olevan lähellä. Kahdeksan kohdan mittaisesta luettelosta on toteuttamatta enää yksi.

Ensimmäinen asia on tykistön tuhoaminen. Telenkon mukaan Venäjän asevoimat ovat menettäneet yli 800 tykkiä huhtikuun 12. päivän jälkeen. Hän arvioi brittihistorioitsija Chris Owenin raporttiin viitaten, että Venäjän joukot pelkäävät jo tykistön käyttöä johtuen Ukrainan välittömistä vastaiskuista.

Toinen tekijä on Venäjän ilmapuolustuksen häirintälaitteiden tuhoaminen. Viime aikoina harvinaisiin häirintälaitteisiin kohdistuneista iskuista on julkaistu runsaasti videoita.

Samoin on toimittu lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusten kanssa. Polttoaineen jakeluketjuihin on puolestaan isketty viime viikkojen aikana niin Krasnodarissa, Belgorodissa kuin Sevastopolissakin.

Britannialaisia pitkän kantaman Storm Shadow -ohjuksia on hyödynnetty iskuissa kauas rintaman taakse alueelle, joihin HIMARS-ohjukset eivät ole yltäneet. Komentopaikkoja on tuhottu esimerkiksi Yurivkassa, logistiikan solmukohtia taas muun muassa Luhanskissa, Mariupolissa ja Berdjanskissa.

Kuudes kohta on informaatiosodankäynti, jonka tavoitteena on saada hyökkääjä epäröimään ja siirtämään joukkojaan paikkoihin, joihin vastaisku ei todellisuudessa kohdistu. Esimerkkinä tästä Telenko nostaa Venäjän puolella sijaitsevan Belgorodin, jossa Ukrainan puolella taistelevat venäläiset suorittivat operaation toukokuussa.

– Ukrainan pelkoa, epävarmuutta ja epäilyjä koskeva tiedotuskampanja Venäjän joukkojen ohjaamiseksi minne tahansa muualle kuin sinne, missä Ukraina haluaa hyökätä. Tämä kuulostaa aivan Belgorodin alueelta, Telenko toteaa.

Seitsemäs tekijä on Ukrainan länsimailta saama tuki pioneeritoimintaan, jotta hyökkääjän linnoittamat puolustuslinjat kyetään ohittamaan. Tämän toteutuminen varmistui Washington Postin tuoreen artikkelin kautta.

Tämä jättää jäljelle enää kohdan kahdeksan, eli lennokkien parvet. Ukraina tiedotti toukokuun alussa kouluttaneensa 10 000 uutta lennokkien operaattoria. Heistä 1 000 voisi Telenkon mukaan osallistua vastaiskuun siten, että osa toimii kranaatteja pudottavien lennokkien joukkueissa ja osa tiedustelulennokkien parissa.

Kranaatteja pudottavia lennokkeja operoivat voisi Telenkon mukaan jakaa kuuteen joukkueeseen. Jokainen niistä voisi toteuttaa kymmenen iskua kymmenen tunnin aikana.

– Se on 60 hyökkäystä päivässä, jotka ovat paljon tappavampia kuin satoja iskuja päivässä toteuttavan kranaatinheitinpatterin iskut, Telenko kirjoittaa.

– Kun venäläiset valittavat ukrainalaisista lennokkiparvista, listani viimeinen kohta valmistuu, ja Ukrainan hyökkäys on käynnissä.

— Trent Telenko (@TrentTelenko) June 4, 2023