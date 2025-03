Asiantuntija IS:lle: Influenssaepidemia ei ole vielä huipussaan

Suomessa jylläävä influenssaepidemia ei ole vielä saavuttanut huippuaan, arvioi THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen Ilta-Sanomille. Tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen influenssalöytöjen määrä on yhä kasvussa, ja rekisteriin kerätyt löydökset edustavat vain pientä osaa kaikista influenssaan sairastuneista.

Influenssaa esiintyy Suomessa kaikenikäisillä ja koko maassa. THL:n mukaan influenssa-aktiivisuus on suuressa osassa maata ”runsasta tai erittäin runsasta”.

THL:n Ikosen mukaan tilanne voi kuitenkin nopeasti muuttua, kun influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehdyt terveyskeskuskäynnit kääntyvät laskuun. Suurin osa ihmisistä sairastaa taudin kotona, hän toteaa.

Alustavien eurooppalaisten tutkimusten perusteella influenssarokotteen suojateho on heikentynyt influenssa A-viruksen osalta. Vaikka rokotteen antama suoja ei ole välitön tai sataprosenttinen, on se kuitenkin ottamisen arvoinen, Ikonen alleviivaa.

– Rokote on kuitenkin edelleen se parhain suoja ja influenssa A-virus on tällä hetkellä Suomessa se valtavirus. Mutta Suomessakin on jonkin verran nähtävissä, että influenssa B-tartuntamäärät ovat myös nousseet. Rokotettu voi sairastua, mutta yleensä rokotetulla tauti on lievempi kuin olisi täysin ilman rokotusta, hän toteaa IS:lle.

THL:n mukaan valtakunnalliseen rokotusrekisteriin oli viikon 8 loppuun mennessä kirjattu annetuksi yhteensä 1,66 miljoonaa influenssarokoteannosta.