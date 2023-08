Asiantuntija IL:lle: Sähkön hinta voi vaihdella rajusti talvella

Useat häiriötekijät Suomen sähkömarkkinoilla nostavat tällä hetkellä pörssisähkön hintaa.

– Tässä tilanteessa, jossa meillä on Olkiluodon ydinvoimalan kakkosreaktorin seisahdus, Loviisan voimalan suunniteltu vuosihuolto ja puuttuvaa tuontikapasiteettia Ruotsista niin tilanne on se, että sähköä on nyt saatavilla niukasti, mikä taas vaikuttaa hintoihin, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä Iltalehdelle.

Viime talven tilanne ei hänen mukaansa toistu. Sähkön hinta pysynee kohtuullisena, vaikka hintapiikkejä voidaankin nähdä. Sähköpulaa ei hänen mukaansa tule.

– Koko tilanne on nyt aivan erilainen kuin viime syksynä. Siinä mielessä ei voi tehdä johtopäätöksiä viime vuoden tilanteen toistumisesta.

Leskelän mukaan kuluttajien kannattaa kuitenkin varautua talvella sähkön suuriin hinnanvaihteluihin ja paikoin korkeisiin hintoihin.

– Varmaa on se, että talvella tulee olemaan tilanteita, jolloin sähköstä on niukkuutta. Vastaavasti tulee kuitenkin tilanteita, joissa sähköstä on myös ylitarjontaa.