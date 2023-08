Asiantuntija HS:lle: Tätä autoilijan kannattaa varoa tulvapaikalla

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistuttaa, että rankkasateisiin liittyy autoilijan kannalta lukuisia riskejä. Moottori voi vaurioitua liian syvään veteen ajaessa.

Vesalainen sanoo Helsingin Sanomille, ettei veden pinta saisi ajaessa koskea auton pohjaan.

– Jos ajaa liian syvään veteen, saattaa aiheutua hallaa sähkölaitteille, liittimille ja tunnistimille. Pahimmassa tapauksessa moottori hörppää vettä sisäänsä. Silloin on iso moottorivaurion riski, koulutuspäällikkö sanoo.

Vesi voi lisäksi peittää alleen esteitä tai esimerkiksi routakuoppia. Ne voivat vaurioittaa vannetta ja rikkoa renkaan.

Vakuutusyhtiöt eivät välttämättä korvaa vaurioita, jos auto on itse ajettu syvään veteen. Teppo Vesalaisen mukaan järkevintä on kääntää auto varovaisesti ja lähteä kiertoreittiä. Autoilija voi arvioida tulvapaikan syvyyttä seuraamalla muiden autojen kulkua. Myös aaltoihin on syytä varautua.

– Aalto voi piiskata auton moottoritilaa, vaikka veden syvyys ei sinne yltäisikään, Vesalainen jatkaa.

Rajujen rankkasateiden on ennustettu jatkuvan jälleen keskiviikkona. Ilmatieteen laitoksen mukaan herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet voivat tulvia taajama-alueilla. Liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara.