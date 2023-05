Asiantuntija arvioi osakekursseja – ”Nyt on hyvä aika aloittaa sijoittaminen”

Osavuosikatsausten tulos tulee olemaan kohtalainen, syvimmät kuopat tulenevat loppuvuodesta

Osakekurssien hinnat alkavat olla matalalla, joten nyt on asiantuntijan mukaan hyvä aika sijoittaa.

Osakekurssien hinnat ovat tulleet kauttaaltaan alaspäin, mutta Helsingin pörssin nyt julkistettavat osavuosikatsaukset eivät tule tuomaan mukanaan suurta romahdusta.

– Osavuosikatsausten osalta Helsingissä ollaan vielä alkutekijöissä, mutta tilanne näyttää kohtalaiselta. Helsingin pörssissä kokonaisuuteen vaikuttaa muutamat yksittäiset yhtiöt. Useammalla yhtiöllä tulokset ovat mieluummin laskussa kuin kasvussa. Mutta kasvuprosentit eivät näytä kokonaisuuden kannalta hirvittävän huonoilta, sanoo Nordean päästrategi Antti Saari Verkkouutisille.

– Odotuksissa on mieluummin, että toisella tai kolmannella neljänneksellä tulevat syvimmät kuopat eurooppalaisten yhtiöiden osalta. Yhdysvalloissa ollaan menossa seuraavalla neljänneksellä jo pienempiin miinuksiin.

Saaren mukaan tilanne ei näytä mahdottoman huonolta. Yhdysvalloista on kuulunut positiivisia uutisia osavuosikatsauksen tuloksista.

Talouden yhä kasvavista epävarmuuksista huolimatta pörssiyhtiöiden tulokset ovat pysyneet kohtalaisina. Yksi syy on se, että sijoittajat ovat varautuneet tilanteeseen jo viime vuoden puolella. Euroopan Keskuspankin koronnostot aloittivat puheet siitä, että taantuma hiipisi nurkan takana tai että olisimme jo siellä.

– Se näkyi osakekursseissa aiemmin kuin se normaalisti näkyy. Yhdysvalloissa heikoin hetki osuu joko ensimmäiseen tai toiseen neljännekseen. Tämä on ollut aika hyvin tiedossa sijoittajilla, ja se on todennäköisesti leivottu jo osakekursseihin.

Osavuosikatsauksesta tullee olemaan vaikeaa erottaa toimialoja, jotka kuuluisivat selkeästi voittajiin. Tähän vaikuttaa toimialojen syklisyys.

– Kun toiset laskevat, niin toiset nousevat. Eri toimialat nousevat ja laskevat eri tahtiin. Tuloslaskut ajoittuvat eri aikoihin, jolloin kokonaisvaikutus ei ole niin suuri, Saari sanoo.

Saari nostaa kuitenkin esille teollisuustuotteiden ja -palveluiden toimialan, jonka näkymä vaikuttaa niin meillä kuin maailmallakin olevan muita valoisampi.

– Meillä nämä käytännössä ovat konepajoja. Siellä on menty ilman isompaa kyykkäystä ja niiden osalta ensimmäinen vuosineljännes näyttää hyvältä, ja tilauskirjat ovat hyvässä kunnossa. Isoin kysymys on se, miten tilauskanta kehittyy eteenpäin. Mutta esimerkiksi Saksassa tilauskirjat ovat hyvässä jamassa, vaikka kyselytutkimuksissa näyttää siltä, että tilauskannat olisivat jo supistumassa, mutta oikeissa luvuissa tämä ei näy, Saari sanoo.

Suuria epäonnistujia Saari ei osaa toimialoista nimetä. Osalla toimialoista tapahtuu suurta laskua, mutta se kuuluu niiden luonteeseen. Metsä- ja perusteollisuus ovat ottaneet tässä kohtaa suurimmat tappiot, mutta Saari uskoo niidenkin suunnan voivan kääntyä ensi vuoden alussa.

Antti Saaren mukaan osakkeiden hinnat ovat tulleet niin paljon alaspäin, että nyt on hyvä aika aloittaa sijoittaminen. Pikavoittoja ei kuitenkaan kannata odottaa.

– Sijoittamisessa pitää olla valmis siihen, että kuukausien aikavälillä voi tulla isojakin tappioita, mutta pitkällä aikavälillä on hyvä hetki laittaa raha tekemään työtä.

Taloudessa on aiempaa enemmän epävarmuuksia. Saari kuitenkin painottaa, että sijoittaminen juuri nyt hintojen ollessa alhaalla on järkevää. Jos oma talous kestää pienen riskin, niin Saari rohkaisee tarttumaan mahdollisuuteen.

– Silloin, kun asiat näyttävät kaikista heikommilta, niin silloin kannattaa tehdä mieluummin isoja sijoituksia kuin pieniä.