Asiakirja paljastaa: Hamas suunnitteli iskuja kouluun ja nuorisokeskukseen

Kuolleilta terroristeilta löytyneet kartat ja dokumentit paljastavat, että Hamas oli valmistautunut tarkkaan viime lauantain terrori-iskuihin. Asiasta uutisoi NBC News.

Israelin turvallisuusjoukkojen löytämät dokumentit oli merkitty huippusalaisiksi. Niihin sisältyi tarkat ohjeet kahdelle Hamasin terroristiryhmälle, joiden tehtävä oli iskeä Kfar Sa’adin kibbutsikylään.

Dokumentin ohjeiden mukaan ensimmäisen ryhmän tavoite oli tehdä reikä kibbutsia ympäröivään aitaan. Tämän jälkeen sen tuli tuhota sisäänkäynnin vartioasema, kaapata kibbutsin johtaja, ottaa ruokailusali hallintaansa ja kerätä panttivangit sinne. Ryhmän tuli myös tarkistaa Da’atin uusi koulu.

Toista ryhmää taas neuvottiin eliminoimaan mahdolliset israelilaisyksiköt, kerämään panttivankeja ja viemään ne ykkösryhmän luo sekä tarkistamaan Bnei Akivan nuorisokeskus ja Da’atin vanha koulu.

Toisessa dokumentissa ohjataan terroristiryhmiä ryhmittäytymään kibbutsin itä- ja länsipuolille sekä tappamaan niin paljon ihmisiä kuin mahdollista. Tämän jälkeen ryhmien tulisi viedä osa panttivangeista takaisin Gazaan.

Löydetyissä kartoissa on myös tarkat ajo-ohjeet Kfar Sa’adin sekä läheisiin Kfar Azan, Nahal Ozin, and Alumimin kyliin. Kartoissa on myös tarkasti merkityt kokoontumispisteet eri ryhmille. Molemmille ryhmille oli dokumenttien mukaan varattu yksi jeeppi ja neljä moottoripyörää. Ryhmien välillä tulisi olla 50 metriä, ja ajoneuvoletkan pituuden tulisi olla 125 metriä.

Alueen valvontakameroista selviää, että terroristit käyttivät iskussa samanlaista taktiikkaa, kuin mitä nyt löydetyissä dokumenteissa neuvotaan.

New York Timesin mukaan osa asiakirjoista oli päivätty lokakuulle 2022. Iskuja oli siis valmisteltu ainakin vuoden ajan.

Israelin turvallisuusviranomaisten mukaan dokumentit osoittavat, että Hamas oli kerännyt tietoa alueen kylistä pitkään. Hamas oli myös laatinut tarkat suunnitelmat jokaisesta iskusta, jotka tuli kohdistaa myös naisiin ja lapsiin.

– Hammaslääkäri, supermarket, ruokailusali. Suunnitelmien tarkkuus saisi kenen tahansa tiedustelun parissa työskentelevän suun ammolleen, Israelin puolustusvoimissa työskentelevä lähde kommentoi .

Samaa mieltä on myös toinen Israelin puolustusvoimat tunteva lähde, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen.

– En ole ikinä nähnyt tällaista valmistautumista terrori-iskuun, hän kommentoi.