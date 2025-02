Asfalttitalvi sulatti näiden tuotteiden kysynnän

Lumettomalla talvella on ollut suora yhteys tiettyjen tuotteiden kysyntään, verkon kauppapaikka Tori.fi kertoo.

Palvelussa on huomattu, että etenkin talviurheiluvälineiden hankkiminen on vähentynyt. Lumeton talvi näkyy siten, ettei käytettyjä välineitä ole etsitty normaaliin tapaan. Tilalle ovat tulleet ennen muuta golf, pyöräily ja kävelymatot, joita suomalaiset etsivät tällä hetkellä palvelusta paljon aiempaa enemmän.

Kaikkein etsityimmät liikuntavälineet ovat Torissa tällaisenakin talvena talviliikuntaa, mutta hakujen määrät ovat huomattavasti pienempiä esimerkiksi viime talveen verrattuna. Muutos näkyy selkeimmin hiihto-, luistelu- ja lasketteluvälineissä.

– Hiihtomonoja on haettu Torissa tänä vuonna 44 prosenttia vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Suksia haettu yli 30 prosenttia vähemmän. Luistimia ja lumilautoja 15 prosenttia vähemmän. Laskettelusuksia 13 prosenttia vähemmän, Torin johtaja Jenni Tuomisto luettelee tiedotteessa.

Viime talvi oli runsasluminen, tänä talvena lumipeite on ollut tavanomaista ohuempi lähes koko maassa. Hiihtokausi jää monin paikoin selkeästi viime vuotta lyhyemmäksi. Etenkin Etelä-Suomessa ja koko länsirannikolla on vietetty asfalttitalvea. Osassa maata lunta on silti riittänyt.

– Kaikki kuluttamisen trendit näkyvät erittäin nopeasti käytetyn tavaran kaupassa. Se on tavanomainen ilmiö. Joskus suuntausten syyt ovat ulkoisia, kuten sää, Tuomisto toteaa.

Talvilajeista vapautunut kiinnostunut on suuntautunut asfalttitalvena vähemmän talvisiin lajeihin. Tänä talvena haetuimpien liikuntavälineiden joukkoon on Torissa noussut golf.

– Kaikista liikunta- ja ulkoiluvälineistä on tämän vuoden aikana haettu kolmanneksi eniten golfia. Se on poikkeuksellista, vaikka golf onkin nykyään kansan liikuntaa. Ei sulaville viheriöille tavanomaisesti vielä tammi–helmikuussa valmistauduta tässä määrin, Tuomisto sanoo.

Lumettomuus ja sulat tiet ovat aikaistaneet myös sähköpyörien ja polkupyörien myyntisesonkia. Niiden aika on yleensä keväällä.

– Jos harkitsee pyörän kauppaamista, kannattaa panna toimeksi. Käytetyn tavaran kaupassa menekki on aina otollisinta sesongin alussa – eikä silloin, kun vaikkapa pyöräilykausi on jo meneillään. Vähälumisuudesta johtuen pyörien sesonki vain alkoi nyt normaalia aikaisemmin, Tuomisto kertoo.

Sisäpyöräilyn suosio on puolestaan laskenut, sillä kuntopyörien hakumäärät ovat pudonneet kolmanneksella viime vuoteen verrattuna. Sekin liittynee pyöräilykeleihin ulkoilmassa. Joskin kuntopyöriä on kuitenkin etsitty tämän vuoden aikana kaikista liikunta- ja ulkoiluvälineistä 7. eniten Torissa.

Myös kävelymattojen suosiossa on havaittavissa kasvua. Torin arvion mukaan nousujohteisuuden syynä lienevät etätyön ja istumatyön lisääntyminen. Kävelymatto työpöydän alla on kätevä keino lisätä liikuntaa.

– Kävelymattoja on etsitty tänä vuonna 45 prosenttia useammin kuin vuosi sitten. Suosio ampaisi jyrkkään nousuun jo viime vuoden puolivälissä, Tuomisto kommentoi.

Toinen mahdollisesti etätyöliikuntaan liittyvä trendi on puolapuiden suosio. Niitä on etsitty Torista tänä vuonna toistaiseksi 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Puolapuut soveltuvat lasten ja aikuisten liikkumiseen ja ovat sisustuksellisesti helppo elementti.