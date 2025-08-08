Asevoimista tyrmäys Gazan operaatiolle: Kuin kävelisi ansaan

Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi pääministeri Benjamin Netanjahun esityksen sotilasoperaation laajentamisesta Gazan kaistaleella.
Tavoitteena on ottaa haltuun koko alue Israelin turvallisuuden takaamiseksi ja terroristijärjestö Hamasin valta-aseman kaatamiseksi. Alueen siviilihallinto siirrettäisiin myöhemmin toiselle taholle.
– Emme halua hallita sitä, vaan haluamme antaa sen arabijoukoille, Benjamin Netanjahu sanoi Fox Newsin haastattelussa.
Uusi suunnitelma on saanut osakseen arvostelua Israelin asevoimien johdolta ja panttivankien omaisilta. Israelin pelätään lisäksi joutuvan entistä selvemmin eristyksiin kansainvälisesti.
Israelin asevoimien (IDF) hallinnassa on tällä hetkellä noin 75 prosenttia Gazasta. Joukot etenisivät seuraavassa vaiheessa Gazan kaupunkiin ja kaistaleen keskiosissa sijaitseviin pakolaisleireihin, joissa asuu noin miljoona palestiinalaista.
Mahdollisesti kuukausia kestävän operaation varoitetaan kärjistävän jo ennestään katastrofaalista humanitääristä tilannetta.
Israelin asevoimien esikuntapäällikkö, kenraaliluutnatti Eyal Zamir varoitti Netanjahua, että Gazan täysimittainen miehitys on ”kuin kävelisi ansaan”.
BBC:n mukaan Zamir arvioi, että hyökkäys vaarantaisi 20 jäljellä olevan panttivangin hengen ja venyttäisi uupuneiden reserviläisten jaksamista äärirajoilleen. Monet sotilaat ovat ehtineet suorittaa useita rotaatioita Gazassa syksyn 2023 jälkeen.
Muun muassa Britannian Israelin suurlähettiläs Simon Walter on kuvaillut Gazan täyttä miehitystä ”valtavaksi virheeksi”.