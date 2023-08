Asensitko tämän sovelluksen? Tietosi ovat vaarassa

Hakkerit ovat kehittäneet uuden sovelluksen, jonka avulla he pystyvät varastamaan käyttäjien puhelutietoja, tekstiviestejä, sijaintitietoja ja muita arkaluontoisia tietoja. Asiasta kertoo tietotekniikkaan erikoistunut uutissivusto Bleeping Computer.

Kyseisen sovelluksen nimi on SafeChat, joka on saatavilla Android-puhelimille. Päällisin puolin harmittomalta vaikuttava keskustelusovellus on pakattu täyteen vakoiluhaitakkeita, joiden avulla hakkerit pystyvät kaappaamaan tiedot laitteilta, joihin se on asennettu.

SafeChatin sisältämät haittaohjelmat ovat erittäin taitavia kaappaamaan dataa suoraan viestintäsovelluksista, kuten Telegramista, Signalista, WahtsAppista ja Facebook Messengeristä.

Jos olet ladannut kyseisen sovelluksen puhelimeesi, poista se välittömästi. Lisäksi käyttäjiä suositellaan vaihtamaan kaikkien viestintäsovelluksien ja palveluiden salasanat

Tietoturvayhtiö Cyfirman tutkijat arvioivat, että SafeChatin takana on hakkeriryhmä nimeltä Bahamut. Se on erikoistunut tietovarkauksiin ja vakoiluun.

Viime vuonna Bahamut levitti väärennettyjä VPN-sovelluksia, jotka nekin olivat täynnä vakoiluhaitakkeita.