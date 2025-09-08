Aseiden salakuljetus Venäjälle räjähti, näin kivääreitä varastetaan rintamalta

Venäläiset sotilaat varastavat hylättyjä aseita Ukrainan taistelukentältä ja salakuljettavat niitä takaisin Venäjälle tai yksinkertaisesti myyvät omia aseitaan asekauppiaille, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Ukrainan laajamittaisen sodan alkamisen jälkeen venäläisiä sotilaita vastaan käytyjen rikosoikeudenkäyntien määrä liittyen laittomaan asekauppaan ja -salakuljetukseen on kasvanut ainakin kolminkertaiseksi, selviää itsenäisen venäläismedia Verstkan selvityksestä.

Selvityksessä perehdytään Venäjän varuskuntien tuomioistuinten rekisteröimiin oikeudenkäynteihin, joissa sotilashenkilöstöä syytetään aseiden ja ammusten ostamisesta, myynnistä, varastoinnista, kuljetuksesta ja varastamisesta.

Oikeusasiakirjojen mukaan tällaisten tapausten määrä on kasvanut 41:stä (vuonna 2021) 137:ään (vuonna 2023).

– Vuoden 2025 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on käsitelty ainakin 93 tapausta, mikä viittaa lopulliseen lukuun, joka on lähellä vuoden 2023 lukua tai sitä suurempi, Owen toteaa viitaten selvitykseen.

Hänen mukaansa ainakin neljännes tapauksista on käsitelty Kurskin ja Krimin varuskuntien tuomioistuimissa, kun taas aiemmin tapauksia käsiteltiin ympäri maata. Useimmissa tapauksissa tarkastuksissa paljastui, että sekä ammattisotilaat että mobilisoidut sotilaat salakuljettivat autoissaan aseita.

Sotilaat väittävät yleensä, että aseet ovat ”palkintoja”, jotka he unohtivat ilmoittaa tai poistaa henkilökohtaisista tavaroistaan.

– Sotilaita kohdellaan usein melko lempeästi, ja yli 60 prosenttia saa ehdollisen vankeusrangaistuksen tai sakkoja, Owen kertoo.

Venäjällä on melko tiukat aselait, jotka kieltävät automaatti- tai suuritehoisten aseiden yksityisomistuksen. Tästä huolimatta sotilaat ovat salakuljettaneet pistooleja, rynnäkkökivääreitä, kranaatteja, panssarintorjunta-ammuksia ja suuria määriä muita ammuksia.

Venäläissotilaiden mukaan aseita katoaa useissa erilaisissa huijauksissa. Asiakirjoja muun muassa väärennetään. Koska aseiden odotetaan katoavan hyökkäyksissä, ne ”kirjataan kadonneiksi etukäteen”.

Sotilaat ottavat haltuunsa myös taistelukentältä löytämiään kadonneita aseita, jotka niiden omistava toinen venäläisyksikkö on poistanut rekisteristään.

Myös takavarikoidut ukrainalaiset aseet – joita ei ole rekisteröity Venäjän puolella lainkaan – ovat erittäin kysyttyjä.

