Arviot Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisesta: Olemme matkalla kohti pidempää sotaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin välillä myöhään perjantaina Alaskassa järjestetyn kokouksen anti on herättänyt runsaasti keskustelua.

Lauantaina saatujen tietojen mukaan kokouksessa ei puhuttu lainkaan tulitauon ehdoista. Trumpin ja Putinin kerrotaan sen sijaan keskustelleen rauhansopimuksesta ja sen ehdoista, jotka Venäjä on asettanut korkeiksi. BBC kertoo Putinin esittäneen Trumpille rauhantarjouksen, joka muun muassa edellyttäisi Ukrainan vetäytymistä Donbasin Donetskin alueelta vastineeksi Venäjän etulinjojen jäädyttämisestä Zaporižžjassa ja Hersonissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kommentoinut, että Venäjän kieltäytyminen tulitauosta vaikeuttaa pyrkimyksiä lopettaa sota. Hän kirjoitti asiasta viestipalvelu X:ssä.

– Näemme, että Venäjä torjuu lukuisia tulitaukovaatimuksia eikä ole vielä päättänyt, milloin se lopettaa tappamisen. Tämä mutkistaa tilannetta, Zelenskyi toteaa.

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt on kommentoinut tilannetta viestipalvelu X:ssä kirjoittamassaan julkaisussa. Hän tulkitsee tapaamisen osoittaneen, että Trump on luopunut yrityksestä ajaa Ukrainan ja Venäjän välille tulitaukoa. Tämä hyödyntää hänen mukaansa erityisesti Venäjää.

– Se on virallista: Trump on antautunut Putinille luopumalla tulitaukovaatimuksesta. Sen sijaan taistelut jatkuvat, kunnes saadaan aikaan Putinia tyydyttävä rauhansopimus. Hänen ehdot ovat hyvin tiedossa. Tämä oli Putinille erittäin onnistunut lopputulos. Olemme matkalla kohti pidempää sotaa, Bildt analysoi.

Kirjoitusta on kommentoinut myös suomalainen ekonomisti Vesa Vihriälä. Myös hän uskoo sodan pitkittyvän ja Trumpin pesevän kätensä vastuusta, kun Zelenskyi joutuu hylkäämään rauhanehdot jotka olisi Ukrainan kannalta mahdoton hyväksyä.

– Juuri näin. Vaikuttaa siltä, että maanantain tapaamisessa Washingtonissa on tarkoitus ehdottaa Zelenskyille Putinin ehdotuksen kanssa yhteensopivaa sopimusta, eikä tällä ole muuta vaihtoehtoa kuin hylätä se. Tämän jälkeen Trump syyttää Zelenskyitä ja Eurooppaa sodan jatkumisesta ja vapauttaa itsensä kaikesta vastuusta, Vihriälä arvioi.