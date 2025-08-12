Arvio USA:sta: Tämä on Ukrainan vaikein diplomaattinen hetki sitten sodan alun

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamisen lähestyessä Ukraina on kiperimmässä diplomaattisessa tilanteessa sitten sodan alun. Näin sanoo Carnegie Endowment -ajatuspajan vanhempi tutkija Eric Ciaramella.

Vaikka Donald Trump on muuttanut lähestymistapaansa Ukraina-myönteisemmäksi viime kuukausina, hän ja hänen avustajakaartinsa vaikuttavat fiksoituneen ajatukseen, että sodassa on kyse alueellisesta kiistasta, yhdysvaltalaisasiantuntija arvioi.

Ciaramella toteaa Ukrinform-medialle, että amerikkalaisten valmistautumisen sekä kokemuksen puute tulevat antamaan Vladimir Putinille merkittävän etulyöntiaseman keskusteluihin.

Putin pyrkii vakuuttamaan Trumpin siitä, että Ukrainan olisi vedettävä joukkonsa Donbasin alueelta kokonaan. Tätä Putin ei ole kyennyt saavuttamaan sotilasvoimalla, Ciaramella sanoo.

Hänen mukaansa Ukrainalla on kaksi kriittistä tehtävää. Sen täytyy pitää yllä yhtenäisyyttä Euroopan kanssa ja varmistaa, että Trump kuulee mahdollisimman monelta johtajalta hätäisen ”diilin” vaaroista, jossa Ukraina pakotettaisiin tekemään yksipuolisia kompromisseja. Toiseksi, Ukrainan on oltava joustava ja näytettävä Trumpille säilyvänsä rakentavana.

EU:n korkea edustaja Kaja Kallas sanoi maanantain EU:n ulkoministerien kokouksen jälleen, että mitään myönnytyksiä Venäjälle ei pidä tehdä ennen kuin Kreml suostuu tulitaukoon.