Arvio tulliratkaisusta: vaikutus voi jäädä ennakoitua pienemmäksi

Keskuskauppakamarin mukaan Yhdysvaltain hallinnolla on keinoja ottaa samoja tulleja vielä käyttöön.
Donald Trump esitteli tariffitauluaan viime huhtikuussa. Sen jälkeen tullien ympärillä on soudettu ja huovattu. AFP / LEHTIKUVA / BRENDAN SMIALOWSKI
Yhdysvaltain korkein oikeus on juuri linjannut, että valtaosa presidentti Donald Trumpin viime vuoden aikana asettamista tulleista on perustuslain vastaisia ja laittomia.

– Ratkaisu osoittaa, että Yhdysvaltojen demokraattinen järjestelmä ja vallan kolmijako toimivat, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tiedotteessa.

Romakkaniemen mukaan nyt nähtiin, että tuomioistuimet, myös korkein oikeus, kykenevät tarvittaessa rajaamaan Trumpin hallinnon toimeenpanovallan toimia, vaikka kyse olisi poliittisesti merkittävistä talous- ja kauppapoliittisista päätöksistä.

Käytännön vaikutukset tästä päätöksestä voivat kuitenkin jäädä pienemmiksi kuin ensi alkuun näyttää.

– Hallinto näyttää varautuneen tilanteeseen, jossa merkittävä osa samoista tulleista otetaan uudelleen käyttöön toiseen oikeudelliseen perustaan Yhdysvaltain kauppaedustajan (USTR) kautta, Romakkaniemi arvioi.

Tämä tarkoittaa, että kauppapolitiikan suunta ei välttämättä muutu olennaisesti, vaikka oikeudellinen kehys muuttuu.

– Toki uusienkin tullien lainmukaisuus tullaan varmasti arvioimaan oikeusistuimissa, Romakkaniemi sanoo.

