Arvio sodasta: Vladimir Putin voi joutua myöntämään tappionsa

Ukrainan aloittama vastahyökkäys Hersonin alueella on kiihdyttänyt keskustelua mahdollisesta Venäjän reaktiosta, jos sodan kulku vaikuttaa kääntyvän Ukrainan eduksi.

Harvard-yliopiston Russia Matters -hankkeen tutkijat arvioivat merkittävän takaiskun voivan johtaa kahteen realistisena pidettyyn vaihtoehtoon presidentti Vladimir Putinille.

Presidentti voisi päättää laajentaa konfliktia tavalla, joka tarjoaisi mahdollisuuden poliittiseen voittoon aiemmista takaiskuista huolimatta. Ei ole myöskään täysin mahdotonta, että Putin joutuisi myöntämään tappionsa ja vetämään joukkonsa ainakin osasta Ukrainaa.

Venäjän sotilaita on kaatunut jo arviolta 5 500–20 000, minkä lisäksi haavoittuneita on noin kolminkertainen määrä. Maan bruttokansantuotteen on arvioitu kutistuvan lähes kymmenen prosenttia kuluvan vuoden aikana.

Tutkijat huomauttavat, ettei Vladimir Putin olisi ensimmäinen Venäjän itsevaltainen johtaja, joka päättäisi irtautua konfliktista merkittävän sotilaallisen tappion jälkeen.

Keisari Aleksanteri II päätyi vastaavaan valintaan vuonna 1856. Tuolloin oli käynyt selväksi, että Venäjä oli häviämässä Aleksanterin edeltäjän, keisari Nikolai I:n aikana alkaneen Krimin sodan. Ranska, Britannia ja Sardinian kuningaskunta olivat lähettäneet joukkoja Osmanien avuksi Itävallan keisarikunnan tarjotessa muuta apua.

Ranskan sotilaat valtasivat Sevastopolin lähellä sijainneen tärkeän kukkulan syyskuussa 1855, minkä seurauksena Venäjän oli pakko räjäyttää omia linnoitteitaan, upottaa aluksiaan ja hylätä Sevastopolin kaupunki. Itävallan uhattua sotatoimilla Venäjä päätti hyväksyä alustavat rauhanehdot helmikuun alussa 1856.

Venäjä taipui Mustanmeren demilitarisointiin ja luovutti eteläisen Bessarabian. Tonava avattiin kaikkien valtioiden laivaliikenteelle. Venäjä jatkoi myöhemmin laajentumispolitiikkaansa ja sai vallattua menettämänsä alueet takaisin.

If dealt a major military setback on the Russian-Ukrainian fronts, Putin may decide to cut his losses, and he wouldn’t be the first Russian autocrat to do so. https://t.co/EKNnEgep2q pic.twitter.com/vthe18JPud

— Russia Matters (@russia_matters) September 1, 2022