Arvio rintamasta: Ukrainan tilanne voi kohentua kesään mennessä

Ukrainan asema rintamalla parantunee kesään mennessä, arvelee yhdysvaltalainen Institute for the Study for War -ajatuspaja raportissaan. ISW kertoo arviostaan X-viestissään.

ISW:n mukaan Ukraina on kesäkuussa huomattavasti paremmassa operationaalisessa tilanteessa huolimatta siitä, myöhästyvätkö Yhdysvaltain hyväksymän aseavun toimitukset. Venäjä joutuu todennäköisesti myös harkitsemaan muutoksia alun perin kesäkuulle suunnittelemaansa laajempaan hyökkäykseen.

– On kuitenkin mahdollista, että se [hyökkäys] toteutuu suunnitellusti, raportissa todetaan.

Syy parantuneeseen tilanteeseen on Yhdysvaltain edustajainhuoneen lauantaina hyväksymässä aseapupaketissa. Aseapu parantanee Ukrainan taistelukykyä riittävästi heikentämään Venäjän hyökkäyksen kärkeä.

ISW uskoo, että Venäjän asevoimat oli arvioinut Yhdysvaltain aseavun joko myöhästyvän lisää tai loppuvan kokonaan. Näin ei kuitenkaan käynyt. Tästä johtuen myös Ukrainan suorituskyvky on arvioitu alakanttiin.

– Tämä arvio on ollut oleellinen osa Venäjän operationaalista suunnitelmaa kesälle, raportissa kerrotaan.

Venäläisjoukot ovat kevään aikana perustaneet reservijoukkoja sillä oletuksella, että huonosti koulutetut ja varustetut venäläisjoukotkin pystyisivät tuottamaan ammuspulasta kärsiville ukrainalaisille merkittäviä tappioita.

Arvioiden mukaan Venäjän suunnitelma on tähän asti ollut laaja hyökkäys laajalla rintamalla Itä-Ukrainassa yhdistettynä hyökkäykseen kohti Harkovan kaupunkia. Venäläiset arvioivat kahden vahvan hyökkäyksen musertavan ukrainalaiset ja mahdollistavan laajemman läpimurron.

– Paremmalla aseistuksella ja miesvahvuudella varustetut ukrainalaisjoukot todennäköisesti pitävät kesäkuussa kiinni rintamalinjasta, joka heikentää samanaikaisten Venäjän hyökkäysten operatiivisia tavoitteita, raportissa todetaan.

Venäjän sotajohdon onkin nyt harkittava, ovatko sen suunnitelmat kesähyökkäykselle realistisia. Sitä, mihin lopputulokseen sodanjohto tulee, on kuitenkin mahdotonta ennustaa.

Venäjä yrittänee nyt hyödyntää viimeiset viikot ennen Yhdysvaltain aseavun saapumista rintamalle. Luvassa on todennäköisesti uusia hyökkäyksiä sekä iskuja Ukrainan energia-infrastruktuuriin. On myös mahdollista, että Venäjä kykenee taktisen tason onnistumisiin erityisesti Avdijivkan kaupunkin länsipuolella sekä Tšasiv Jarin kaupungissa Bahmutin länsipuolella.

– [Venäläiset] eivät kuitenkaan todennäköisesti saavuta läpimurtoa, joka murentaisi etulinjan, raportissa linjataan.

