Arvio sodasta: Hyökkääjän joukkojen laatu heikkenee

Ukrainaan viime vuoden helmikuussa hyökänneet Venäjän asevoimien yksiköt kärsivät raskaita tappioita jo ensimmäisten sotakuukausien aikana. Monia niistä on täydennetty uusilla sotilailla viime syksyn liikekannallepanon jälkeen.

Yhdysvaltain kongressin julkaiseman raportin perusteella on todennäköistä, että venäläisjoukkojen toimintakyky on heikentynyt jatkuvasti.

Analyytikko Andrew Bowenin mukaan mobilisoitujen sotilaiden koulutus on yleisesti ottaen heikolla tasolla. VDV-maahanlaskujoukkojen kaltaisten aiempien eliittiyksiköiden korvaaminen on näin ollen haastavaa. Kreml on määrännyt joukkonsa hyökkäykseen useilla eri rintamasuunnilla, mikä kuluttaa taisteluvoimaa entisestään.

Bowen toteaa tykistön roolin korostuneen taisteluissa, vaikka ammuskulutus on laskenut viime kesän huipputasoon verrattuna. Ukraina on käyttänyt perinteisen tykistön ohella täsmäammuksia, mutta Venäjä on nojannut yhä selkeämmin ”kammottaviin ihmisaaltoihin” rynnäköissään.

Raportissa arvioidaan, että ammushuollon riittävyys voi muodostua ratkaisevaksi sodan lopputuloksen kannalta. Molemmat osapuolet ovat käyttäneet alkuvuoden 2023 vahvistaakseen joukkojaan odotettuja keväthyökkäyksiä varten.

– Venäjän tappiot ovat kärjistäneet aiempaa henkilöstövajetta. Suuri osa tappioista on kohdistunut ammattiarmeijan ytimeen, eli sopimussotilaisiin, eliittiyksiköihin (VDV, merijalkaväki, Spetsnaz-erikoisjoukot) ja alemman tason upseereihin, Andrew Bowen kirjoittaa raportissa.

Venäjän jäljelle jääneiden ammattiyksiköiden kerrotaan kärsineen mittavia tappioita Donbasin alueella käydyissä taisteluissa viime kesänä ja alkusyksynä.

– Tämän seurauksena Venäjällä on ollut vaikeuksia korvata tappioitaan, muodostaa uudelleen yksiköitä ja kierrättää niitä pois etulinjasta, mikä on johtanut joukkojen laadun merkittävään heikkenemiseen, raportissa todetaan.

Ukrainan kannalta haasteena on, että Venäjän asevoimat on puutteistaan huolimatta oppinut tietystä virheistään ja aloittanut varautumisen pitkittyneeseen konfliktiin. Ukraina on pyrkinyt korvaamaan aiempia tappioitaan ja muodostanut 47. erillisen rynnäkköprikaatin kaltaisia yksiköitä, joita tullaan todennäköisesti käyttämään tulevien hyökkäyksen kärkenä Venäjän puolustuslinjojen murtamiseksi.