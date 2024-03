Pohjois-Korean Venäjälle toimittamista ohjuksista rankka arvio

Pohjois-Korean Venäjälle antamat ohjukset ovat osoittautuneet heikkolaatuisiksi, kertoo japanilaismedia Kyodo News.

Ukrainan sotarikososaston päällikkö Juri Belousovin mukaan kaksi kymmenestä Pohjois-Korean toimittamasta ohjuksesta on osunut kohteeseensa. Jopa puolet ohjuksista on hänen mukaansa tuhoutunut ilmalennon aikana.

Hän kuvailee Pohjois-Korean ohjusten laatua ”hyvin alhaiseksi”.

Hän arvelee, että Pohjois-Korean ohjustoimitukset liittyvät kiinteästi maan asearsenaalin kehittämiseen. Hänen mukaansa maa saa Venäjältä tietoa ohjusten toimintavarmuudesta ja tarkkuudesta.

Pohjois-Korean ohjustoimitukset Venäjälle ovat kasvaneet merkittävästi viime kuukausina. Kyodo Newsin mukaan hyökkääjä on saanut Pohjois-Korealta pääasiassa kahta eri tyyppiä olevia ballistisia ohjuksia.