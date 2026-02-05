Arvio muutoksesta: Kikkailu kilpailutuksissa loppuu

Suomen Yrittäjät kertoo olevansa tyytyväinen hankintalain uudistukseen, josta pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus antoi torstaina esityksen eduskunnalle.

Toteutuessaan muutos tekisi julkisista hankinnoista avoimempia.

– Kikkailu kilpailutusten kiertämiseksi loppuu. Esimerkiksi sidosyksiköiden vähimmäisomistusvaatimus avaa markkinoita pk-yrityksille, mikä luo kasvua ja työpaikkoja, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa tiedotteessa.

Sidosyksiköitä eli niin sanottuja inhouse-yhtiöitä koskevaa sääntelyä täsmennetään hallitusohjelman mukaisesti siten, että hankintayksikön tulisi omistaa vähintään kymmenen prosenttia yhtiöstä, jolta se tekee inhouse-hankintoja.

Yrittäjät pitää tärkeänä, että sidosyksiköille asetetaan vähimmäisomistusvaatimus. Vaade ulottuu myös sidosyksiköiden tytär- ja sisaryhtiöihin.

– Nykyinen laki on mahdollistanut kilpailutusten välttämisen jopa yhden osakkeen nimellisellä omistuksella. Paremmat kilpailutukset säästävät julkisia varoja, Pentikäinen sanoo.

Suomessa on satoja julkisomisteisia inhouse-yhtiöitä, jotka toimivat samoilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat hankkineet omilta yhtiöiltään tukipalveluita ilman kilpailutuksia vain prosentin murto-osien omistuksella.

– Lain kiertämiseen viimein puututaan. Monet suomalaiset yritykset odottavat avoimempaa kilpailua ja järkevämpiä hankintoja, mikä säästää myös veronmaksajien rahaa. Yrittäjien, yritysten ja veronmaksajien odotuksia on kuultu, Mikael Pentikäinen sanoo.

Esityksessä ehdotetaan, että avoimessa menettelyssä olevat julkiset kilpailutukset tulee jatkossa uusia, mikäli niihin tulee vain yksi tarjous. Hankintalakia muutettaisiin pk-yritysten näkökulmasta parempaan suuntaan myös siten, että EU-kynnysarvojen ylittävät hankinnat tulisi lähtökohtaisesti jakaa osiin ja ratkaisusta valittaminen mahdollistetaan.

Esitetty yhden tarjouksen kilpailutusten uusimisvelvoite voi vähentää hankintojen räätälöintiä tietyille toimijoille.

– Tämä lisää kilpailua ja parantaa palveluiden laatua. Yritykset ovat jättäneet osallistumatta julkisiin hankintoihin usein juuri siitä syystä, että ne ovat räätälöity tietyille toimijoille, SY:n johtaja Harri Jaskari sanoo.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan uudistus lisää avoimuutta ja reilua kilpailua vaarantamatta kuntien välistä yhteistyötä tai palvelujen saatavuutta.

– Inhouse-yhtiöt eivät ole katoamassa Suomesta. Uudistuksen myötä niiden toiminta tehdään avoimemmaksi ja reilummaksi markkinoiden kannalta, Wallinheimo sanoo.

Kunnilla säilyy jatkossakin mahdollisuus tehdä hankintoja yhteishankintayksiköiden kautta, järjestää palveluita yhdessä muiden kuntien kanssa sekä tuottaa palveluita omana toimintana silloin, kun markkinoita ei ole.

– Uusi hankintalaki kannustaa järkeviin ja ennakoiviin hankintamalleihin, hankintojen parempaan suunnitteluun sekä alueellisten ja toimialakohtaisten ratkaisujen kehittämiseen. Tämä luo entistä paremmat edellytykset toimivalle kuntien väliselle yhteistyölle, joka ei perustu hankintalain kiertämiseen vaan avoimiin ja kestäviin rakenteisiin, Wallinheimo toteaa.