Arvio Kremlistä: Tämä taho voisi hankkiutua eroon Vladimir Putinista

Toronton yliopiston apulaisprofessori Seva Gunitsky varoittaa laittamasta liikaa uskoa siihen, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin seuraaja veisi maataan parempaan suuntaan esimerkiksi demokratian suhteen.

Nykyisen presidentin seuraaja tulee mahdollisista hyvistä aikeistaan huolimatta perimään kaikki Putinin ongelmat. Seva Gunitskyn mukaan ratkaisevana erona on, ettei uudella johtajalla ole vuosien kokemusta Venäjän eliittiin kuuluvien ryhmittymien välisten konfliktien sovittelusta ja valtiokoneiston manipuloinnista.

– Nyt voi vaikuttaa siltä, että kuka tahansa olisi nykyistä hahmoa parempi, mutta Kremlin käytävillä kiertelee paljon sosiopaatteja, apulaisprofessori kirjoittaa blogissaan.

Hän pitää mahdollisena, että Ukrainassa koetut sotatappiot tulevat johtamaan Kremlin sisäisiin levottomuuksiin ja vallankaappaukseen.

– Jos Putin syöstään vallasta, tämän tekisivät luultavasti turvallisuuseliittiin kuuluvat, joiden ulkopoliittinen linja on vielä tiukempi, ja jotka ovat valmiita sortotoimiin kotimaassa, Seva Gunitsky toteaa.

– Toinen vaihtoehto eli hallinnon täysi romahdus toisi epävarmuutta, eliitin sisäistä kamppailua ja uhan massaväkivallasta.

Vladimir Leninin jälkeen viisi Neuvostoliiton johtajaa menehtyi virassa. Gunitsky pitää lukemaa yllättävän korkeana ottaen huomioon maan poliittisen elämän epävakauden. 70-vuotias Vladimir Putin ei ole nimennyt seuraajaa, sillä tämä voisi heikentää hänen omaa valta-asemaansa.

– Kukaan ei luonnollisesti halua näyttäytyä seuraajana sen pelossa, että heidät koettaisiin haastajiksi. Vaikka korvaaja nimettäisiin myöhemmin, tarkoittaa institutionaalisen vallanvaihdon puute eliitin juonittelun jatkumista, apulaisprofessori sanoo.

Itsevaltaisten järjestelmien tyypillisenä ongelmana on, että johtajan kuolema tai korvaaminen johtaa vakavaan poliittiseen kriisiin. Vallan keskittäminen yhdelle henkilölle heikentää instituutiota ja vauhdittaa korruption leviämistä.

– Emme voi tietää etukäteen, tuleeko eliitin sisäinen kamppailu pitkittymään ja muuttumaan väkivaltaiseksi, vai jääkö se lyhyeksi ja hallinnolliseksi, Seva Gunitsky arvioi.

russia after putin – it will happen eventually but I wouldn’t get too excited about it. new posthttps://t.co/3jM0azrXXj

— Seva (@SevaUT) November 9, 2022