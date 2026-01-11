Arvio innovoimisesta: Suomen ei tarvitse olla takapajula

Luovan alan yrittäjä ja Oddfest-tapahtuman perustaja Ronny Eriksson ottaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan kantaa Aalto-yliopiston tuotekehityksen työelämäprofessori Pekka Pokelan ja taiteen tohtori Asta Raamin Helsingin Sanomissa julkaistuihin näkemyksiin Suomen innovaatiotoiminnan haasteista. Pokela ja Raami ovat esittäneet, että Suomi on jäänyt jälkeen innovoinnissa ja että keksijöiden on usein vaikea löytää oikeita yhteistyökumppaneita yritysmaailmasta.

He viittaavat Suomen pitkään jatkuneeseen heikkoon talouskehitykseen ja näkevät yhtenä keskeisenä ongelmana tuotekehityksen ja keksintöjen tuotteistamisen.

Eriksson on asiasta samaa mieltä – ja menee omien sanojensa mukaan vielä pidemmälle.

– Suomi hukkaa tällä hetkellä merkittävän, potentiaalisesti miljardien eurojen arvoisen taloudellisen mahdollisuuden, kun luovat alamme ja yritysliiketoiminta eivät tee tiiviimpää yhteistyötä, hän sanoo.

Erikssonin mukaan luovien ihmisten innovaatiot ja keksinnöt osataan hyödyntää maailmalla huomattavasti paremmin. Luovat alat tuottavat hänen mukaansa aineetonta arvoa, kuten brändejä, muotoilua ja sisältöjä, jotka vahvistavat muiden toimialojen kilpailukykyä.

– Kun teknologia- ja teollisuusyritykset yhdistävät osaamisensa luovien alojen kanssa, syntyy innovaatioita, jotka voivat menestyä kansainvälisesti ja nostaa Suomea nykyisestä tilanteesta.

Eriksson viittaa myös presidentti Alexander Stubbin näkemykseen, jonka mukaan kovan realismin rinnalla tarvitaan kuvittelua ja kulttuuria.

– Suomessa on valtavasti luovia ihmisiä, jotka kaipaavat tukea ja huomiota liike-elämältä. Meidän ei tarvitse olla innovoinnin takapajula, vaan voimme kehittää uutta yhdistämällä liiketoiminnan ja luovuuden, Eriksson linjaa.