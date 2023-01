Arto Satonen: Valtapiiriään laajentava Venäjä uhkaa länttä

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen huomauttaa, että joidenkin Euroopan maiden on helpompi toimittaa omaa sotilaskalustoaan Ukrainan tueksi maantieteellisen sijaintinsa vuoksi.

– Kun keskustellaan Leopardien ja muun aseistuksen antamisesta Ukrainalle, niin on hyvä ymmärtää mistä on kyse. Ensinnäkin jokaisen maan ensisijainen tehtävä on puolustaa omaa maataan, ja siksi jokaisen maan ja erityisesti Suomen on tärkeää huolehtia omasta puolustuskyvystään ja aseapua annetaan siis niissä puitteissa, Arto Satonen kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

– Esimerkiksi Espanjan ja Ranskan on helpompi antaa apua, koska niiden maantieteellinen asema on turvallisempi.

Kansanedustaja toteaa Kremlin tavoitteiden ulottuvan laajemmalle kuin vain Ukrainaan.

– Toiseksi on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että Venäjä ei tavoittele vain Ukrainaa, vaan uhkaa koko läntistä maailmaa, koska se haluaa laajentaa valtapiiriään. Jos Venäjä voittaa Ukrainassa, niin jatkoa tulee seuraamaan.

Hänen mukaansa Euroopan maat auttavat myös itseään, kun ne lähettävät tukea Ukrainalle.

– Toivottavasti tästä kyetään Euroopan unionissa tekemään yhteinen ratkaisu, jossa kaikki jäsenmaat kantokykynsä mukaan antavat merkittävää aseapua Ukrainalle, Satonen jatkaa.

