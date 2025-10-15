Arto Satonen: Nyt tarvitaan rohkeutta ja uskoa suunnan kääntymiseen

Kokoomuksen kansanedustaja ja työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen muistutti eduskunnan välikysymyskeskustelussa, että hallituksen työllisyyspolitiikan tavoite on selvä: luoda edellytykset uusille työpaikoille ja talouskasvulle.

Hallituksen tekemät uudistukset nostavat valtiovarainministeriön virkamiesarvion mukaan pitkällä aikavälillä työllisyyttä 90000:lla ja parantavat julkista taloutta 2 miljardilla.

-Työllisyyden paranemisen edellytys on talouskasvu. Talouskasvu syntyy viennistä ja kotimarkkinoiden elpymisestä. Meillä on kaikki edellytykset uuteen nousuun – osaavat ihmiset, kasvuhaluisia yrityksiä, vahva tahto ja kyky nostaa Suomi omille jaloilleen. Nyt tarvitaan rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja uskoa siihen, että suunta kääntyy, Satonen sanoi keskustelussa keskustan tekemästä välikysymyksestä.

Satosen mukaan hallitus on tehnyt juuri niitä ratkaisuja, joita vienti ja työllisyys kaipaavat.

– Lakkolait on päivitetty, jotta tavara liikkuu satamista. Paikallista sopimista on lisätty ja vientivetoinen palkkamalli on luotu. Nämä uudistukset kurovat umpeen sitä eroa, joka meillä on ollut muihin Pohjoismaihin, Satonen sanoi.

Satonen torjuu myös opposition arvostelun työttömyysturvauudistuksista. VATTin tutkimus osoittaa, että Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna hyvät kannusteet myös osa-aikatyön tekemiselle.

– Työn pitää kannattaa aina suhteessa sosiaaliturvaan ja kokoaikatyön tulee kannattaa aina suhteessa osa-aikatyöhön. Tässä asiassa on tällä vaalikaudella päästy eteenpäin. Kannustimet kokoaikatyölle ovat kunnossa.

Satonen muistuttaa, että hallitus on tehnyt myös oikea-aikaisia täsmätoimia työllisyyden vahvistamiseksi.

– Tässä tilanteessa tarvitaan täsmätoimia ja niitä hallitus on tehnyt. Nuorten työllistämisseteli on juuri oikea keino auttaa niitä nuoria, jotka eivät ole päässet kiinni työelämään. Työttömän mahdollisuus opiskella laajemmin työttömyysturvalla ja hankkia täsmäosaamista auttaa, kun autoalalta siirrytään puolustusteollisuuteen tai insinööri vaihtaa metsäteollisuudesta energia-alalle, Satonen listasi.

– Hallituksen tekemät uudistukset nostavat valtiovarainministeriön virkamiesarvion mukaan pitkällä aikavälillä työllisyyttä 90000:lla ja parantavat julkista taloutta 2 miljardilla. Orpon hallituksen uudistuksilla tulee olemaan keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan turvaamisessa pitkällä aikavälillä.