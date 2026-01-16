Arto Satonen: Jos asumistuki laskee, niin laskevat myös vuokrat

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen on tyytyväinen vuokra-asuntojen hintojen laskuun ympäri Suomen.

Hän on jakanut X-tilillään Helsingin Sanomien uutisen, jonka mukaan vuokrien lasku johtuu asuntojen ylitarjonnan ja vuokralaisten heikentyneen maksukyvyn lisäksi asumistuen leikkauksista.

– Juuri näin hallitusohjelmaneuvotteluissa mietittiin: Jos asumistuki laskee, niin laskevat myös vuokrat. Nyt ne ovat laskeneet 23 kaupungissa. Markkina tervehtyy ja veronmaksajan rahaa säästyy! Talousteoria toimii myös käytännössä, työministerinä hallituskauden alkupuolen toiminut Satonen toteaa.

Myös kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) kommentoi asiaa X:ssä:

– Hetkinen, vuokrat alenevat, kun asumistukia leikattiin vaikka villapaitaekonomistit kertoivat meille vuosia aivan päinvastaista? Ja ”kohtuuhintainen” ARA-asuminen on kohtuuhintaista vain, jos vuokrat pumpataan ylös valtion tuilla?

– Kuka olisi uskonut?