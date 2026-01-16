Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Vuokrasopimus Helsingissä 7. maaliskuuta 2016., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Arto Satonen: Jos asumistuki laskee, niin laskevat myös vuokrat

  • Julkaistu 16.01.2026 | 20:14
  • Päivitetty 16.01.2026 | 20:14
  • Politiikka
Kansanedustaja on tyytyväinen vuokrien käännyttyä laskuun 23 kaupungissa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen on tyytyväinen vuokra-asuntojen hintojen laskuun ympäri Suomen.

Hän on jakanut X-tilillään Helsingin Sanomien uutisen, jonka mukaan vuokrien lasku johtuu asuntojen ylitarjonnan ja vuokralaisten heikentyneen maksukyvyn lisäksi asumistuen leikkauksista.

– Juuri näin hallitusohjelmaneuvotteluissa mietittiin: Jos asumistuki laskee, niin laskevat myös vuokrat. Nyt ne ovat laskeneet 23 kaupungissa. Markkina tervehtyy ja veronmaksajan rahaa säästyy! Talousteoria toimii myös käytännössä, työministerinä hallituskauden alkupuolen toiminut Satonen toteaa.

Myös kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) kommentoi asiaa X:ssä:

– Hetkinen, vuokrat alenevat, kun asumistukia leikattiin vaikka villapaitaekonomistit kertoivat meille vuosia aivan päinvastaista? Ja ”kohtuuhintainen” ARA-asuminen on kohtuuhintaista vain, jos vuokrat pumpataan ylös valtion tuilla?

– Kuka olisi uskonut?

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)