Artemis II kohtaa kriittisen hetken: paluu Maahan koettelee lämpösuojaa

Nasan Artemis II -kuulennon astronautit joutuvat kohtaamaan tehtävän riskialtteimman vaiheen, kun Orion-kapseli palaa Maahan noin kymmenen päivän ja 1,2 miljoonan kilometrin lennon jälkeen.
Aluksen odotetaan laskeutuvan mereen San Diegon edustalla lauantaina noin kello kolme aamuyöllä.
Paluu ilmakehään tapahtuu lähes 40 000 kilometrin tuntinopeudella, jolloin kitka kuumentaa kapselia yli 2 760 celsiusasteeseen. Astronautteja suojaa noin kahdeksan senttimetrin paksu lämpösuoja, jonka on tarkoitus hajota hallitusti ja sitoa lämpöä pois aluksesta.
Lämpösuojan toimivuus on kuitenkin herättänyt huolta. Telegraphin mukaan Artemis I -testilennolla vuonna 2022 suojamateriaali käyttäytyi odottamattomasti: siitä irtosi kappaleita yli sadassa kohdassa, ja osia rakenteesta vaurioitui.
Nasan selvityksen mukaan ongelma johtui suojamateriaalin sisään kertyneistä kaasuista, jotka aiheuttivat halkeamia ja palaneen materiaalin irtoamista. Materiaalia on sittemmin muokattu, mutta Artemis II -lennolla käytetään edelleen vanhempaa versiota.
Nasan mukaan analyysit osoittavat lämpösuojan riittävän miehistön turvaamiseen. Paluureittiä on muutettu, jotta alus altistuu lyhyemmän ajan äärimmäiselle kuumuudelle.
Aiemmin testattu tekniikka, jossa alus käy ilmakehän yläosissa kahdesti, on nyt hylätty. Artemis II -lennolla kapseli palaa jyrkemmin ja nopeammin yhdellä vaiheella.
Ratkaisu perustuu pitkälti tietokonemallinnukseen, sillä täydellisiä testejä vastaavissa olosuhteissa ei ole voitu tehdä.
Nasan tarkastusvirasto on varoittanut, että lämpösuojan odottamaton käyttäytyminen voi vaarantaa kapselin ja miehistön suojauksen. Lisäksi irtoavat kappaleet voivat vahingoittaa laskuvarjojärjestelmää, joka on välttämätön turvalliselle laskeutumiselle.
Paluu kestää noin 16 minuuttia, joiden aikana kapselin on kestettävä äärimmäinen kuumuus ja avattava 11 laskuvarjoa tarkassa järjestyksessä ennen laskeutumista Tyynellemerelle Kalifornian edustalle.
Eräs miehistön jäsen on kuvannut onnistunutta laskeutumista koko tehtävän kannalta ratkaisevaksi vaiheeksi. Ilman sitä kuulentojen jatko voi viivästyä merkittävästi.