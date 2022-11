Apottiin upposi 800 miljoonaa euroa – ”ei lisää tuottavuutta toivotulla tavalla”

Potilastietojärjestelmä Apottiin on uponnut rahaa noin 800 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmä on nostattanut terveydenhuollon ammattilaisissa tunteita ja järjestelmää on pidetty epäonnistuneena.

Asian ottaa puheeksi Twitterissä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

– Minusta on joka tapauksessa selvää, että tuo arviolta n. 800 milj. euron investointi ei lisää sairaanhoidon tuottavuutta toivotulla tavalla, Lehtonen tviittaa.

Hän viittaa Helsingin Sanomissa julkaistuun artikkeliin. Artikkelin mukaan Apotti-järjestelmän käytössä on ilmennyt merkittäviä ongelmia, jonka vuoksi sote-alan työntekijöiden työskentely on vaikeutunut ja potilaiden turvallisuus on jopa vaarantunut.

Osa terveydenhuollon ammattilaisista kokee, että Apotissa havaitut ongelmat on haluttu lakaista piiloon eikä ongelmiin ole puututtu riittävästi.