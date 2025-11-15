Verkkouutiset

Puheenjohtaja Antti Lindtman SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa Espoossa., LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Antti Lindtman: Suomi on vaikeimmassa paikassa vuosikymmeniin

  • Julkaistu 15.11.2025 | 14:18
  • Päivitetty 15.11.2025 | 14:23
  • Politiikka
SDP:n puheenjohtajan mukaan Suomi ei nouse saksimalla vaan rakentamalla.
SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan Suomi tarvitsee käänteen kohti kasvua, luottamusta ja rakentavaa yhteistyötä niin kotimaassa kuin Euroopassa

Lindtman puhui lauantaina SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa Espoossa.

Lindtman korosti aitoa julkisen talouden vahvistamista, työllisyyden parantamista ja vihreän siirtymän vauhdittamista sekä vetosi Euroopan maltillisen oikeiston johtoon yhteistyön jatkamiseksi.

Puheenjohtajan mukaan Suomi on vaikeimmassa paikassa vuosikymmeniin, ja hallitus on epäonnistunut tärkeimmissä tavoitteissaan: talouden, kasvun ja työllisyyden vahvistamisessa.

Lindtman painotti, että käänne parempaan on mahdollinen ainoastaan palauttamalla kansalaisten ja yritysten luottamus ja tekemällä pitkäjänteistä sekä vastuullista politiikkaa.

– Luottamus on talouden parasta valuuttaa. Suomi ei nouse saksimalla, vaan rakentamalla, Lindtman sanoi.

Puheessaan Lindtman varoitti Euroopan parlamentin siirtymisestä oikealle ja EPP:n yhteistyöstä laitaoikeiston ”mörköoopperan” kanssa. Hänen mukaansa tämä kehitys vaarantaa niin ilmastotavoitteet kuin Euroopan kilpailukyvyn.

Lindtman peräänkuulutti vahvempaa eurooppalaista yhteisvastuuta ja muistutti, että Suomen ääni kuuluu vain aktiivisena osana unionia.

SDP aikoo julkaista pian kolmannen vaihtoehtobudjettinsa.

