Jäänmurtajia laiturissa Katajanokalla Helsingissä 9. lokakuuta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Antti Lindtman: On syytä onnitella presidenttiä ja pääministeriä

  • Julkaistu 10.10.2025 | 13:45
  • Päivitetty 10.10.2025 | 13:45
  • Jäänmurtajat
SDP:n puheenjohtaja suitsuttaa tapaamista Valkoisessa talossa.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kehuu eilistä tapaamista Valkoisessa talossa, jossa presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo sopivat presidentti Donald Trumpin kanssa jäänmurtajakaupasta.

Lindtmanin mukaan tapaaminen oli Suomen kannalta onnistunut ja merkityksellinen.

– On syytä onnitella presidenttiä ja pääministeriä tuloksellisesta tapaamisesta, vuosikymmenten ajan puhutun ja pitkään valmistellun jäänmurtajakaupan toteutumisesta ja maidemme suhteiden syventämisestä entisestään, Lindtman kirjoittaa X-päivityksessään.

– On erittäin tärkeää, että Suomella on toimivat ja tiiviit suhteet keskeisten liittolaisten, kuten USA:n kanssa, hän jatkaa.

Lindtman toteaa, että neljän jäänmurtajan rakentaminen suomalaisilla telakoilla tulee tarpeeseen. Jäänmurtajasopimus USA:n kanssa on osoitus suomalaisesta meriteollisuuden huippuosaamisesta ja pitkäjänteisestä diplomatiasta.

– Nyt on syytä kiittää myös aikaisempia päättäjiä ja alan toimijoita, jotka uskoivat meriteollisuuteen ja vaikeina vuosina pelastivat alan osaamisen sekä työpaikat Suomeen, Lindtman sanoo.

