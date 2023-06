”Antti Lindtman on selvä suosikki” – Tältä SDP:n puheenjohtajakisa näyttää

SDP valitsee syyskuussa järjestettävässä puoluekokouksessa uuden puheenjohtajan väistyvän Sanna Marinin seuraajaksi. Antti Lindtman ja Krista Kiuru ovat ehdokkaina puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuspäällikkö Ilkka Haaviston mukaan Antti Lindtman on selkeä ennakkosuosikki kisassa puheenjohtajan paikasta. Haavisto uskoo, että juuri Lindtman voisi olla hyvä seuraaja suositulle Marinille.

– Antti Lindtman on päivänselvä ennakkosuosikki. Hän on valovoimainen poliitikko, vaikka Lindtman ei olekaan mikään politiikan supertähti, niin hän on taitava puhuja. Hän olisi varmasti tehokas roolissaan oppositiopuolueen puheenjohtajana, Haavisto sanoo Verkkouutisten haastattelussa.

– Viimeksi Antti Lindtmanin äänet olivat melkein tasoissa Sanna Marinin kanssa, kun Marin valittiin puheenjohtajaksi. Ellei Lindtmania valittaisi nyt puolueensa johtoon, niin hän olisi ikuinen perintöprinssi. Luulen, että demarit ajattelevat suhteellisen laajasti nyt olevan Lindtmanin vuoro, hän jatkaa.

Samalla linjalla on Turun yliopiston tutkijatohtori Juha Ylisalo.

– Antti Lindtman on turvallisempi vaihtoehto kuin Krista Kiuru. Krista Kiuru on mielipiteitä vahvasti jakava hahmo. Hänellä on omat vahvat kannattajansa, mutta myös vastustajansa. Tämän takia Lindtman on selkeästi riskittömämpi vaihtoehto puolueen johtoon, Ylisalo sanoo Verkkouutisille.

Samanlaisia äänenpainoja kuuluu demarien sisältä.

Erään demarilähteen mukaan Lindtman on selkeä suosikki puolueen seuraavaksi johtajaksi.

– Kiurun takana on oma piiri erityisesti Satakunnassa. Mutta Kiuru on mielipiteitä jakava henkilö puolueen sisällä. Jos voitaisiin antaa ”ei”-ääniä, niin Kiuru olisi selkeä voittaja, lähde sanoo Verkkouutisille.

Lindtman oikealla, Kiuru vasemmalla

Krista Kiurun ja Antti Lindtmanin politiikassa on nähtävissä selkeitä eroja.

– Suurin ero Antti Lindtmanin ja Krista Kiurun välillä on se, että jälkimmäinen on aika monta piirua enemmän vasemmalla. Sdp:n valinnassa on kyse siitä, siirtyykö puolue valtiokeskeisemmälle linjalle vai yksityiselle sektorille myönteisemmälle ja enemmän Ay-liikkeeseen nojaavaan malliin, Ilkka Haavisto toteaa.

Lindtmanin linja on Kiurun linjaa yritysmyönteisempi. Entisenä ammattiyhdistysmiehenä hän voisi istua paremmin samaan pöytään esimerkiksi kokoomuksen kanssa.

Demareiden sisällä Lindtman sijoitetaan niin ikään enemmän oikealle ja Kiuru vasemmalle. Kiuru tunnetaan sote-poliitikkona, kun taas Lindtmanin tietämystä pidetään kokonaisvaltaisempana ja laajemmin koko poliittisen kentän kattavana.

– Kun puolue teki valintaa Marinin ja Lindtmanin välillä, niin Marin näyttäytyi vasemmistolaisempana vaihtoehtona. Näkisin Lindtmanin keskitien ehdokkaana. Kiurua on vaikeampi asettaa perinteiselle vasemmisto-oikeisto-akselille. Hän on enemmänkin asiapoliitikko, Ylisalo sanoo.

Ilkka Haaviston mukaan juuri pragmaattisuus on se piirre, joka yhdistää sekä Antti Lindtmania että Krista Kiurua.

Vasemmistoon Haavisto asemoi Kiurun kuitenkin sen tähden, että hän on ollut omalta osaltaan kasvattamassa julkista taloutta ja korostanut valtion roolia päätöksenteossa.

Kiurun voisi siis olettaa jatkavan Marinin linjaa.

– Kiuru tunnetaan taitavana ja sitkeänä junailijana. Ollessaan viestintäministeri Kiuru runnoi läpi Ylen rahoituksen valtiolta. Opetusministerinä hän näki, että valtion pitää ratkaista sääntelyllään nuorten syrjäytyminen ja koulupudokkaiden aiheuttama ongelma, ja ryhtyi ajamaan oppivelvollisuuden pidentämistä. Kruununa tälle kaikelle on sote, jonka rahoitus vedettiin myös valtiolle, Ilkka Haavisto arvioi.

– Kiurun johdolla demarit menisivät entistä enemmän valtiovetoiseen linjaan. Kiurun Sdp:n päästessä hallitusvastuuseen olisi todennäköistä, että verot kiristyisivät, velkaantuminen jatkuisi tai sitten molemmat tapahtuisivat.

Antti Lindtmanilla puolestaan on mielessään enemmän palkansaajan asema ja se, ettei kaikkia asioita voi ratkaista kireämmällä verotuksella.

Ilkka Haaviston mukaan molempien linjoissa näkyy edelleen se, että Sdp on perimältään sosialistinen puolue, jonka toiminnassa näkyy edelleen tavoite tulonjaon muuttamisesta oikeudenmukaisemmaksi ja työntekijöiden aseman ja vaikutusvallan kohentaminen.

Sanna Marin johti demarit vaalivoittoon asemoimalla itsensä ja puolueensa vasemmiston ainoaksi vaihtoehdoksi, ja sai näin paljon ääniä vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjiltä.

Haaviston mukaan on todennäköistä, että demareiden vasen laita vuotaa takaisin vihreisiin ja vasemmistoliittoon.

– Tosin vihreiden paletti on niin sekaisin, että se ei ole tällä hetkellä välttämättä oikein varteenotettava vaihtoehto. Mutta entisenä ammattiyhdistysmiehenä Antti Lindtman saattaisi puhutella perussuomalaisiin siirtyneitä tavallisia duunareita.