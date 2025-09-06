Antti Lindtman: liittyminen Palestiina-julkilausumaan vie oikeaan suuntaan

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman pitää positiivisena askeleena oikeaan suuntaan ulkoministeri Elina Valtosen päätöstä siitä, että Suomi allekirjoittaa Palestiinaa koskevan yhteisen julkilausuman New Yorkissa syyskuun lopussa, uutisoi Yle.

– Kyllä nyt kaikkien maiden ja myös Suomen pitää olla valmis tekemään kaikki, mitä voi ja kuuluu kärsimyksen ja verenvuodatuksen lopettamiseksi Lähi-idässä, Lindtman kommentoi.

Hän toteaa, että on Suomen etu, että ulkopoliittiset kannanotot pysyvät samassa linjassa. Hallituksen erimielisyydet voivat Lindtmanin mukaan jopa heikentää Suomen viestiä tärkeässä asiassa. Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ovat jättäneet eriäviä mielipiteitä Suomen linjasta Palestiinan kriisin suhteen.

– Ei ole hyvä, että Suomesta lähtee epäselvä viesti näin keskeisessä asiassa samalla, kun ihmiset Gazan kaistalla kärsivät tälläkin hetkellä, Lindtman arvioi.