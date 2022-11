Antti Kaikkonen SM:lle: Nato-lain käsittely olisi järkevää aloittaa

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Suomen olisi järkevää hoitaa Nato-lain käsittely valmiiksi jo ennen Turkin ja Unkarin suorittamia ratifiointeja, kertoo Suomenmaa. Presidentti Sauli Niinistö nosti ehdotuksen keskusteluun kuluneella viikolla.

– Ajattelen samalla tapaa, että eduskunta voisi aivan hyvin aloittaa eduskuntakäsittelyn vaikkapa jo joulukuun aikana, Kaikkonen sanoo.

Selvää hänen mukaansa tässä kohtaa on, että jäsenyyden vahvistaminen tapahtuu vasta tulevana vuonna. Unkari on luvannut käsitellä asian alkuvuodesta ja Turkin osalta aikataulu ei ole vielä selvillä. Myös eduskuntavaalit vaikuttavat, sillä Kaikkosen mukaan ei voida tietää milloin eduskunta on niiden jälkeen toimintakunnossa.

– Jos asia venyisi sinne saakka, niin kyllä tämä voisi olla ihan järkevää hoitaa eduskunnan päässä jo nyt valmiiksi.