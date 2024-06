Antti Häkkänen: Yhteiskunnan ilmapiiri on turvallisuuden perusta

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan tiedot Oulussa tapahtuneesta puukotuksesta ovat hälyttäviä.

– Väkivalta on tuomittavaa kaikissa muodoissaan ja yksilö on aina vastuussa teoistaan, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Mikäli teon takana on rasistisia motiiveja, on se Häkkäsen mukaan vielä pahempi.

– Rasismia ei tule hyväksyä missään. Yhteiskunnan ilmapiiri on turvallisuuden perusta, hän kirjoittaa.

Myös sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan Oulun tapahtumat ovat karmeita.

– Viimeiseen puukotukseen liittyy poliisin antamien tietojen mukaan rasistinen motiivi, hän kirjoittaa Viestipalvelu X:ssä.

– Tämän on loputtava. Kaikkien on voitava elää Suomessa turvassa.

Rantasen mukaan Suomessa tarvitaan uusia toimia turvallisuuden lisäämiseksi.

Tiedot Oulun puukotuksesta ovat hälyttäviä. Väkivalta on tuomittavaa kaikissa muodoissaan ja yksilö on aina vastuussa teoistaan. Jos taustalla on rasistisia motiiveja, teko on vielä pahempi. Rasismia ei tule hyväksyä missään. Yhteiskunnan ilmapiiri on turvallisuuden perusta.

— Antti Häkkänen (@anttihakkanen) June 19, 2024