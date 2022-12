Antti Häkkänen: Suhteemme Venäjään ei tule palautumaan entiselleen

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen mukaan Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuorein mielipidemittaus mittaus osoittaa, että suomalaiset ovat ulkopoliittisesti valveutuneita.

– Suomalaiset ovat ulkopoliittisesti valveutunutta kansaa ja tämä näkyy myös mielipiteiden muutoksissa. Monet päällekkäiset kriisit ja niihin liittyvät riskit tiedostetaan laajasti yhteiskunnassa.

– Sekä päättäjät että kansalaiset ovat tilanteen tasalla siitä, mitä edessämme nyt on ja tämä on hyvä asia. Kun jaamme yhteisen tilannekuvan, on myös poliittisten ratkaisujen hakeminen helpompaa, Häkkänen kommentoi tiedotteessa.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan mielestä erityisen myönteistä on, että kansalaisten maanpuolustustahto sekä tuki puolustusmäärärahojen korotukselle ja yleiselle asevelvollisuudelle ovat kasvussa.

– Kansalaisten maanpuolustustahto on historiallisen korkeaa tällä hetkellä. Tämä on tärkeä viesti sekä kotimaahan, että ulospäin. Suomalaiset ovat valmiita puolustamaan maataan kaikissa olosuhteissa, lisäämään puolustusmäärärahoja ja asevelvollisuus koetaan merkittäväksi asiaksi.

– Vahva kansan tuki antaa eväitä maanpuolustuksen kehittämiseen lähitulevaisuudessa ja tähän työhön meidän on myös valmistauduttava, Häkkänen sanoo.

Mielipidemittaus osoittaa myös selvästi, että suomalaisten tuki Nato-jäsenyydelle, Ukrainan auttamiseksi, puolustusyhteistyölle Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionille ovat selkeitä.

– Suomen kansainvälistä asemaa vahvistaa se, että toteutamme johdonmukaista ja läntisyyttä painottavaa ulkopolitiikkaa. Tämän linjan jatkamiseksi on selkeä tuki suomalaisten keskuudessa ja hyvä niin.

– Jatkossakin meidän on keskityttävä turvallisuutemme vahvistamiseksi Naton, EU:n sekä kumppaneittemme kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tukemme Ukrainalle jatkuu myös niin kauan kuin on tarpeen, tämä on selvää, Häkkänen sanoo.

MTS:n tutkimuksessa Suomelle suurin uhka nähdään tulevan tällä hetkellä Venäjältä.

– Todellisuus on, ettei suhteemme Venäjään tulee palautumaan entiselleen. Naapurimme käy häikäilemätöntä sotaa Ukrainassa, johon liittyy terroristisia piirteitä siviilejä kohtaan.

– Jatkossa Venäjä-suhteemme rakentuu yhä selkeämmin osana sekä EU:ta että Natoa ja sen pääsisältöä on eskalaation vaarojen hallinta. Parempaa kehitystä ei ole nyt näköpiirissä.

LUE MYÖS:

Maanpuolustustahto ja yleisen asevelvollisuuden kannatus ennätyskorkealla