Antti Häkkänen: Sodan päättyessä edessä voi olla vaarallisia aikoja

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan edessä voi olla vaarallisia aikoja Ukrainan sodan päätyttyä. Hän puhui asiasta suurlähettiläskokouksessa Helsingissä maanantaina.
Häkkäsen mainitsi ”vaarallisen skenaarion”, jossa sotataloudelliset resurssit mahdollistavat Venäjän sotilaallisen varustelun jatkamisen.
– Samalle se sijoittaa sotakokemusta omaavia joukkoja Suomen lähialueen varuskuntiin.
Venäjä on Häkkäsen mukaan jatkanut Suomen lähellä olevien varuskuntien kehittämistä ja kasvattanut joukkojen määrää.
Venäjälle asetetuista pakotteista luopuminen olisi vaarallista Ukrainan sodan päätyttyä.
– Silloin Venäjä saisi käyttöönsä entistäkin paremmat resurssit asevoimiensa massamaiseen kehittämiseen.