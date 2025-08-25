Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainan sotilas turvaamassa Atonovin lentoasemaa Hostomelissa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Antti Häkkänen: Sodan päättyessä edessä voi olla vaarallisia aikoja

  • Julkaistu 25.08.2025 | 16:16
  • Päivitetty 25.08.2025 | 20:34
  • Venäjä
Puolustusministerin mukaan Venäjä on jatkanut Suomen lähellä olevien varuskuntien kehittämistä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan edessä voi olla vaarallisia aikoja Ukrainan sodan päätyttyä. Hän puhui asiasta suurlähettiläskokouksessa Helsingissä maanantaina.

Häkkäsen mainitsi ”vaarallisen skenaarion”, jossa sotataloudelliset resurssit mahdollistavat Venäjän sotilaallisen varustelun jatkamisen.

– Samalle se sijoittaa sotakokemusta omaavia joukkoja Suomen lähialueen varuskuntiin.

Venäjä on Häkkäsen mukaan jatkanut Suomen lähellä olevien varuskuntien kehittämistä ja kasvattanut joukkojen määrää.

Venäjälle asetetuista pakotteista luopuminen olisi vaarallista Ukrainan sodan päätyttyä.

– Silloin Venäjä saisi käyttöönsä entistäkin paremmat resurssit asevoimiensa massamaiseen kehittämiseen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)