Antti Häkkänen: Pohjolaan rakennetaan yhtenäiset ilmavoimat

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Pohjolaan rakennetaan yhteisoperaatioihin kykeneviä ilmavoimia niin rauhan kuin poikkeusolojen tarpeisiin.

Pohjoismaiden puolustusministerit kokoustivat keskiviikkona Helsingissä.

– Tavoitteen saavuttamisessa on edistytty hyvin. Pohjoismailla tulee olemaan yli 200 uuden sukupolven hävittäjää ensi vuosikymmenen alussa. Työtä kuitenkin riittää, jotta mahdollistamme valtion rajat ylittävän yhteisen ja yhtenäisen toiminnan kaikissa tilanteissa. Yhteistyötä syvennetään entisestään, jotta voidaan saavuttaa yhteinen suorituskyky suunnitella ja toteuttaa ilmaoperaatioita Pohjoismaissa. Tämä on merkittävää Naton pohjoisen alueen pelotteen ja puolustuksen vahvistamisen kannalta, Häkkänen toteaa tiedotteessa.

– Sotilaallisen liikkuvuuden osalta jatkamme hyvin alkanutta ja tehokasta yhteistyötä sotilaallisen liikkuvuuden kehittämiseksi. On erittäin tärkeää kehittää sotilaallista liikkuvuutta tässä turvallisuustilanteessa myös Pohjoismaiden kesken, puolustusministeri jatkaa.

Yhteistyötä on tiivistetty viime marraskuusta lähtien, kun Pohjoismaat allekirjoittivat aiesopimuksen harmonisoitujen liikennekäytävien muodostamiseksi.

Puolustusmateriaaliyhteistyön osalta kokouksessa päätettiin, että ammustuotannon teollisen kapasiteetin vahvistamista jatketaan. Tämä on tärkeä askel pohjoismaisen huoltovarmuuden vahvistamisessa.

Ensimmäistä kertaa kokouksessa olivat mukana myös kaikkien Pohjoismaiden puolustusvoimien komentajat, mikä tukee pohjoisen alueen strategista ja sotilaallista suunnittelua.