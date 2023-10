Antti Häkkänen: Kannatan täydestä sydämestäni Alexander Stubbia presidentiksi

Kokoomuksen ylimääräisessä puoluekokouksessa Espoon Dipolissa kuultiin 11 kannatuspuheenvuoroa, kun Alexander Stubb asetettiin presidenttiehdokkaaksi. Stubbia kehuttiin vuolaasti muun muassa vakaaksi ja tulevaisuususkoiseksi tulevaksi presidentiksi.

Ulkoministeri Elina Valtonen totesi, että ”tämä on ilon päivä”.

Hän muisteli aamulenkillä yhyttämänsä Stubbin tapaamista Münchenissä, kun tämä eteni kuin ”rasvattu salama”. Valtosen mukaan Alexander Stubb tulee ihmisten lähelle ja pitää huolta muista.

Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi presidentin tehtävän olevan äärimmäisen painava, koska kyseessä on suomalaisten turvallisuus. Eteen voi tulla mitä vaan ja ”presidentin toimintakyvyn pitää olla rautaa”.

– Tunnemme ja tiedämme ehdokkaan. Siksi täydestä sydämestäni ja myös järjestä kannatan Alexander Stubbia Suomen tasavallan seuraavaksi presidentiksi, Antti Häkkänen sanoi.

Pohjanmaan Ali Abdallan mukaan ”kun kaasuputket räjähtelevät, tarvitaan tällaista presidenttiä”.

Valtiopäiväneuvos Anneli Taina sanoi, että Stubb osaa olla läsnä ja huomioi ihmiset. Taina muistutti presidentti Martti Ahtisaaren arvostaneen Stubbin seuraajakseen CMI-järjestön puheenjohtajaksi.

– Hän on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu ympäri maailmaa, Anneli Taina sanoi Stubbista.

Ex-pääministeri Jyrki Kataisen mukaan Alexander Stubb on ollut monessa asiassa historian oikealla puolella. Vielä tärkeämpää Kataisen mukaan on, että Stubb on demokratisoinut ulkopolitiikasta puhumisen ja vienyt pois ”salatieteilijöiden tiedekunnan” ulkopolitiikasta. Kataisen mukaan Stubb myös suhtautuu ihmisiin lähtökohtaisesti positiivisesti.

Helsingin Lotta Backlund totesi haluavansa Mäntyniemeen ihmisen, joka tietää mitä tehdä ja jonka puhelu otetaan vastaan.

RKP:n entinen puheenjohtaja Stefan Wallin kuului puhujiin ja sai erityiset suosionosoitukset. Hän sanoi olevansa kuin leppäkerttu, joka on laskeutunut ruiskukkapellolle.

– Kuulun niihin RKP:ssa jotka näkevät sinut parhaana tulevana presidenttinä. Suomen kolme mahdollisuutta ovat Stubb, Stubb ja Stubb, Stefan Wallin sanoi.

Viimeinen kannatuspuhujista oli Suzanne Innes-Stubb. Ehdokkaan vaimo muisteli laivaseminaaria, jossa oli pyytänyt miestään pysymään aina erossa politiikasta. Nyt hän kiitti puolueväkeä lämpimästi tuesta ja kertoi lämpimästi kokemuksiaan Suomesta.

– Hän on todellakin Voice of Finland, Suzanne Innes-Stubb sanoi miehestään.

– Hänellä on tehtävään vaadittavaa kokemusta, asiantuntemusta ja verkostoja. Samalla hän on empaatinen. Hän kuuntelee muita ja yrittää aina rakentaa siltoja ihmisten välillä. Siksi hän on paras ehdokas kaikille suomalaisille.

– Rakastan sitä, että Suomessa ei tarvitse puhua koko ajan. Siinä mielessä olen erilainen kuin Alex, Innes-Stubb nauratti kokousta.