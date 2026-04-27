Antti Häkkänen: Historian muisti ohjasi Suomen Nato-jäsenyyteen

Puolustusministeri Antti Häkkänen piti puheen kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa Mikkelissä tänään.

– 87 vuotta sitten Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja käynnistyi talvisota. Tuota hetkeä edelsi jännitteiden kasvu Euroopassa ja suurvaltapolitiikassa. Silti harva uskoi, että sota kohtaisi kotimaatamme, Häkkänen totesi.

– Pieni Suomen kansa ei antautunut, vaan päätti puolustautua ylivoimaista vihollista vastaan. Päätös puolustautumisesta vaati jo itsessään rohkeutta silloiselta valtiojohdolta ja kansalta.

Häkkänen muistutti, että suurin rohkeus oli yksittäisissä suomalaisissa, jotka päättivät asettaa yhteisen hyvän oman hyvinvoinnin edelle.

– Kansan keskuudessa oli vahva tunne, että ilman yhteisiä ponnistuksia, ei kenelläkään ole hyvä tulevaisuus. Ilman rohkeutta ja uhrauksia ei myöskään tulevilla suomalaisilla olisi hyvää maata kotinaan. Tämä velvollisuudentunto ja yhtenäisyys johtivat ihmeisiin. Suomi selvisi sodista itsenäisenä ja vapaana maana.

Häkkäsen mukaan turvallisuusympäristömme muutokset viime vuosina ovat osoittaneet, että varautumista on pidettävä jatkuvasti yllä. Historian tyynet hetket eivät onneksi hämänneet suomalaisia. Pidimme puolustuksemme kunnossa, maanpuolustustahdon korkealla ja panostimme yhteiskuntamme kokonaisturvallisuuteen, ministeri jatkoi.

– Historian muisti myös auttoi kääntymään Nato-jäsenyyden kannalle. Suvuissa ja yhteiskunnassa kulkeva historian muisti opasti päättäjät lopulta perille.

Häkkänen totesi, että Suomella on paljon vahvuuksia, joiden varaan rakentaa hyvinvoivaa ja turvallista kotimaata. Tulevaisuutemme avaimet ovat lopulta omissa käsissämme, kuten historian saatossa jo aiemminkin.

Sotien koettelemusten veteraanit ja sodan ajan sukupolvet jälleenrakensivat Suomen.

– Nykyisistä etuuksista, oikeuksista ja palveluista ei ollut tietoakaan. Puutteesta ja sodan haavoista kärsittiin monissa kodeissa. Silti kansan yleinen tunnelma oli; toivo ja tulevaisuus, Häkkänen korosti.

– Kovalla työllä, ahkeruudella ja sitkeydellä rakennettu Suomi on nyt monella mittarilla maailman kärkimaita. Demokratiamme, oikeusvaltiomme ja keskinäinen luottamuksemme herättää maailmalla ihailua. Hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkot ja palvelut ovat ennätystasolla.

Häkkäsen mukaan historian muisti auttaa nykypäättäjiä vastaamaan tämän päivän haasteisiin.

– Hyvinvointi ja hyvä yhteiskunta eivät ole itsestään selviä. Etuudet ja oikeudet eivät synny itsestään. Yksilön ja yhteiskunnan menestys syntyvät koko kansan vuosikymmenten ponnisteluista. Vastuun ottamisesta ja velvollisuuksien kantamisesta – vasta sen jälkeen hyvän jakamisesta.

– Sotien ajan sukupolvi kantoi koko itsenäisen Suomen ylivoimaisesti raskaimman taakan, ministeri muistutti.

Yhä elossa on noin 800 sotiemme veteraania, joiden keski-ikä on noin sata vuotta. Lisäksi heidän rinnallaan elää noin 3500 puolisoa ja leskeä.

– Huolehdimme veteraaneista, heidän puolisoistaan ja leskistään sekä sotaorvoista niin pitkään kuin tarve on. Kaikella tällä on selkeä tilaus ja viesti. Menneiden sukupolvien työn kunnioittaminen ja sodan ajan sukupolvien työn nostaminen korkeimmalle kunniapaikalle, sanoi Häkkänen.