Antti Häkkänen droonimuurista: Tarvitaan välittömiä ratkaisuja

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja Euroopan komission puolustus- ja avaruusasioista vastaava komissaari Andrius Kubilius kertoivat perjantaina droonimuurin rakentamisesta unionin itärajalle.

Droonimuurilla tarkoitetaan teknistä laitteistoa, jolla drooneja ja lennokkeja voidaan havaita ja torjua. Viime päivinä julkisuudessa on keskusteltu Tanskan, Norjan ja Ruotsin lentokenttiä häirinneistä drooneista. Venäjän lennokit myös loukkasivat hiljattain Puolan ja Romanian ilmatilaa.

Ukrainan sotakokemuksista aiotaan ottaa oppia, ja Ukrainan kanssa tehdään yhteistyötä. Tarvitaan monikerroksinen droonimuuri.

Andrius Kubiliuksen mukaan tarvitaan havainnointikykyjä myös pienien, matalalla lentävien droonien havaitsemiseksi.

– Erilaiset tutkat, kuuntelevat sensorit ja anturit. Ukrainalla on hyviä kokemuksia näistä erilaisista teknologisista ratkaisuista. Meidän pitää luoda näistä kattava verkosto, hän sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Hänen mukaansa tilannekuvan muodostaminen on tärkeää. Siksi sensoreiden pitää syöttää datansa integroituun järjestelmään.

Drooneja on myös voitava torjua ja tuhota esimerkiksi elektronisella häirinnällä, vastadroneilla, nopeasti suunnattavilla ampumajärjestelmillä sekä kehitteillä olevilla lasereilla.

Kubiliuksen mukaan droonien torjuminen edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua.

Antti Häkkänen sanoi näiden aloitteiden olevan Suomelle prioriteetti.

– Nyt tarvitaan välittömiä ratkaisuja ja kyvykkyyksiemme pitkäaikaisempaa kehittämistä.

Hänen mukaansa eri mailla on hyvin erilaiset valmiudet, tarpeet ja järjestelmät droonien torjumiseen.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja puolustusministeri Häkkänen tapasivat komissaari Kubiliuksen Helsingissä perjantaina ja keskustelivat muun muassa droonimuurista ja Suomen puolustusteollisuudesta.